Міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені (схема обходу)
У Києві тимчасово обмежили рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою. Обходити закриту ділянку доведеться до середини вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Чому та як надовго закривають частину мосту
У КМДА розповіли (із посиланням на КК "Київавтодор), що рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою обмежують тимчасово, але на тривалий період часу:
- з понеділка, 8 червня 2026 року;
- до вівторка, 15 вересня 2026 року.
Причина запроваджених змін полягає в тому, що впродовж цього часу фахівці відновлюватимуть конструкції мосту.
Як саме можна обійти закриту ділянку мосту
Згідно з наданою спеціалістами інформацією, на час ремонту для пішоходів передбачили два варіанти обходу закритої ділянки мосту:
- перший - організований обхід безпосередньо поруч із місцем ремонту (через сквер);
- другий (ширший обхід) - пройти вздовж скверу імені Василя Стуса, спуститися до Берестейського проспекту та обійти закриту ділянку шляхопроводу.
Як пішоходами обійти закриту ділянку мосту (схема: kyivcity.gov.ua)
Насамкінець у КМДА повідомили, що у комунальній корпорації "Київавтодор":
- перепрошують за тимчасові незручності;
- просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Чим важливий Берестейський проспект
Варто зауважити, що Берестейський проспект (колишній проспект Перемоги) - одна з найдовших (11,5 км) і головних транспортних артерій Києва.
Він пролягає від Галицької площі (колишня площа Перемоги) до Берестейського шосе (у західному напрямку).
В цілому проспект проходить через різні райони міста: Шевченківський, Солом'янський та Святошинський.
Уздовж нього розташована чимала частина Святошино-Броварської (так званої "червоної") лінії метро. Там також курсує численний громадський транспорт, включаючи тролейбуси та маршрутні таксі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Південний міст у Києві частково закривають на п'ять місяців.
Крім того, у "Київавтодорі" поділились інформацією про те, які дороги й мости відремонтують у столиці цього року в цілому.
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