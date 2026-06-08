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Міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені (схема обходу)

11:10 08.06.2026 Пн
2 хв
Змінювати маршрут на цій ділянці мешканцям і гостям столиці потрібно з 8 червня
aimg Ірина Костенко
Міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені (схема обходу) Міст на перетині Берестейського проспекту та Кільцевої частково закрили для пішоходів (фото ілюстративне: Getty Images)
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У Києві тимчасово обмежили рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою. Обходити закриту ділянку доведеться до середини вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Чому та як надовго закривають частину мосту

У КМДА розповіли (із посиланням на КК "Київавтодор), що рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою обмежують тимчасово, але на тривалий період часу:

  • з понеділка, 8 червня 2026 року;
  • до вівторка, 15 вересня 2026 року.

Причина запроваджених змін полягає в тому, що впродовж цього часу фахівці відновлюватимуть конструкції мосту.

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Як саме можна обійти закриту ділянку мосту

Згідно з наданою спеціалістами інформацією, на час ремонту для пішоходів передбачили два варіанти обходу закритої ділянки мосту:

  • перший - організований обхід безпосередньо поруч із місцем ремонту (через сквер);
  • другий (ширший обхід) - пройти вздовж скверу імені Василя Стуса, спуститися до Берестейського проспекту та обійти закриту ділянку шляхопроводу.

Міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені (схема обходу)Як пішоходами обійти закриту ділянку мосту (схема: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець у КМДА повідомили, що у комунальній корпорації "Київавтодор":

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Чим важливий Берестейський проспект

Варто зауважити, що Берестейський проспект (колишній проспект Перемоги) - одна з найдовших (11,5 км) і головних транспортних артерій Києва.

Він пролягає від Галицької площі (колишня площа Перемоги) до Берестейського шосе (у західному напрямку).

В цілому проспект проходить через різні райони міста: Шевченківський, Солом'янський та Святошинський.

Уздовж нього розташована чимала частина Святошино-Броварської (так званої "червоної") лінії метро. Там також курсує численний громадський транспорт, включаючи тролейбуси та маршрутні таксі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Південний міст у Києві частково закривають на п'ять місяців.

Крім того, у "Київавтодорі" поділились інформацією про те, які дороги й мости відремонтують у столиці цього року в цілому.

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