Північна Корея дистанціюється від Ірану на тлі можливих контактів зі США

КНДР почала дистанціюватися від свого давнього партнера Ірану і ретельно керує своєю публічною позицією, щоб зберегти можливість нових відносин зі США після війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами південнокорейського депутата Пак Сон Вон, який був на закритому брифінгу Національної розвідслужби Південної Кореї, КНДР досі не відправляла Ірану зброю або припаси після початку війни 28 лютого.

Крім цього, країна не висловила публічних співчуттів у зв'язку зі смертю верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, який загинув унаслідок авіаударів. Також Пхеньян не надіслав вітального послання у зв'язку з обранням сина Хаменеї, Моджтаби, новим верховним лідером.

У той час, як Китай і Росія неодноразово виступали із заявами з приводу конфлікту, МЗС КНДР донині випустило лише дві пом'якшені заяви. У розвідці Південної Кореї вважають, що це свідчить про тенденцію північної Кореї уникати прямої критики президента США Дональда Трампа.

За словами депутата, розвідка розцінила цю стриманість як підготовку нового дипломатичного простору після того, як у травні має відбутися саміт між Трампом і главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Наприкінці лютого на дев'ятому з'їзді Трудової партії Північної Кореї, лідер КНДР Кім Чен Ин, імовірно, залишив можливість для переговорів із Вашингтоном, заявивши, що немає причин, через які країни "не можуть добре ладнати", якщо США визнають статус Північної Кореї як ядерної держави та відмовляться від своєї ворожої політики.

Законодавець додав, що розвідка оцінила висловлювання Кіма, як навмисний сигнал, спрямований на підтримання хороших стосунків із Трампом і підготовку Пхеньяну до нової дипломатичної глави після завершення війни на Близькому Сході.