Північна Корея погрожує США та Південній Кореї: що розлютило Кім Чен Ина
Північна Корея пригрозила "наступальними діями" у відповідь на переговори США та Південної Кореї щодо безпеки та останні спільні військові кроки союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Заява пролунала наступного дня після того, як Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря. Пхеньян назвав цей запуск відповіддю на нові санкції США проти осіб і організацій, яких Вашингтон підозрює у причетності до кіберсхем із відмиванням коштів.
У Сеулі запуск засудили. Міністерство оборони Південної Кореї назвало дії Пхеньяна "провокацією", а його критику переговорів між США та Південною Кореєю - "жалюгідною".
При цьому міністр оборони КНДР Но Кван Чхоль розкритикував візит міністрів оборони США та Південної Кореї до демілітаризованої зони та їхні переговори в Сеулі, звинувативши союзників у прагненні "посилити стримування Півночі" та інтегрувати свої ядерні і звичайні сили.
"Це відкрите свідчення їхньої ворожої позиції - протистояти КНДР до кінця", - заявив він.
Ситуацію загострив і захід до Пусана американського атомного авіаносця George Washington після спільних навчань ВПС США та Південної Кореї. Пхеньян назвав такі дії прямою загрозою своїй безпеці.
У відповідь Но пообіцяв, що Північна Корея "покаже більше наступальних дій для забезпечення миру силою".
Американське Індо-Тихоокеанське командування у коментарі заявило, що останній запуск ракети не становив загрози для США чи їх союзників, але наголосило, що він "підкреслює дестабілізуючий характер" поведінки Пхеньяна.
Зустріч Трампа та Кім Чен Ина
Нагадаємо, що минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином, однак зустріч так і не відбулася. Попри це, Білий дім натякнув, що можливість переговорів залишається відкритою.
Так, Кім Чен Ин уникає будь-яких форм переговорів з Вашингтоном та Сеулом з того часу, як його дипломатичні стосунки з Трампом зіпсувались під час першого терміну американського лідера у 2019 році.