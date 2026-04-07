Северная Корея дистанцируется от Ирана на фоне возможных контактов с США

КНДР начала дистанцироваться от своего давнего партнера Ирана и тщательно управляет своей публичной позицией, чтобы сохранить возможность новых отношений с США после войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам южнокорейского депутата Пак Сон Вон, который был на закрытом брифинге Национальной разведслужбы Южной Кореи, КНДР до сих пор не отправляла Ирану оружие или припасы после начала войны 28 февраля.

Помимо этого, страна не выразила публичных соболезнований в связи со смертью верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате авиаударов. Также Пхеньян не направил поздравительное послание в связи с избранием сына Хаменеи, Моджтабы, новым верховным лидером.

В то время, как Китай и Россия неоднократно выступали с заявлениями по поводу конфликта, МИД КНДР по сей день выпустило лишь два смягченных заявления. В разведке Южной Кореи считает, что это говорит о тенденции северной Кореи избегать прямой критики президента США Дональда Трампа.

По словам депутата, разведка расценила эту сдержанность как подготовку нового дипломатического пространства после того, как в мае должен будет пройти саммит между Трампом и главой Китая Си Цзиньпином.

В конце февраля на девятом съезде Трудовой партии Северной Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, оставил возможность для переговоров с Вашингтоном, заявив, что нет причин, по которым страны "не могут хорошо ладить", если США признают статус Северной Кореи как ядерной державы и откажутся от своей враждебной политики.

Законодатель добавил, что разведка оценила высказывания Кима, как преднамеренный сигнал, направленный на поддержание хороших отношений с Трампом и подготовку Пхеньяну к новой дипломатической главе после завершения войны на Ближнем Востоке.