Кім Чен Ин натякнув на зближення КНДР із США, але є умова

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що готовий вести діалог зі США, якщо Вашингтон відмовиться від вимоги повної денуклеаризації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, у неділю у своїй промові на Верховних народних зборах Кім Чен Ин заявив, що у КНДР немає причин уникати діалогу зі США. При цьому лідер Північної Кореї наголосив, що Пхеньян ніколи не відмовиться від свого ядерного арсеналу, навіть заради зняття санкцій.

Кім також висловив "теплі спогади" про колишні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Два лідери зустрічалися тричі під час першого терміну Трампа, і, за словами Кіма, ці контакти залишили позитивні враження.

"Якщо Сполучені Штати відмовляться від абсурдної одержимості денуклеаризацією нашої країни та приймуть реальність, прагнучи справжнього мирного співіснування, у нас немає жодної причини не сісти за стіл переговорів зі США", - заявив Кім Чен Ин.

Лідер КНДР підкреслив, що свого часу створення ядерної зброї було питанням виживання для захисту країни від "серйозних загроз" з боку США та Південної Кореї. Він також зазначив, що санкції зробили Північну Корею сильнішою та стійкішою і стали певним "навчальним досвідом".

При цьому Кім зазначив, що нещодавні спроби Вашингтона та Сеула розпочати переговори є нещирими, оскільки їхні цілі залишаються "знищити Північ і її режим".