"Ми займемося Північною Кореєю": Трамп відреагував на ракетні випробування КНДР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування журналісти попросили Трампа дати свою реакцію на те, що КНДР запустила ракету.

"Ну, я не знаю. Він (імовірно, йдеться про главу Північної Кореї Кім Чен Ина - ред.) запускає ракети десятиліттями, чи не так?", - сказав Трамп.

Він додав, що у нього з лідером Північної Кореї "завжди були дуже хороші стосунки", тому в якийсь момент вони зустрінуться. При цьому лідер США пообіцяв зайнятися КНДР.

"У якийсь момент я з нетерпінням чекаю зустрічі. У нас були дуже хороші стосунки. Ми зустрічалися, розмовляли кілька разів. І в нас було взаєморозуміння. У якийсь момент ми займемося Північною Кореєю", - сказав американський лідер.

Також у Трампа запитали, чи означають його слова те, що в рамках його візиту в Азію він не матиме зустрічі з главою КНДР.

"Я не знаю. Люди намагаються це влаштувати - думаю, вони хотіли б, і я хотів би. Але я також хочу зосередитися на Китаї. Наш головний фокус - завтрашня зустріч із Китаєм. Але потім ми повернемося, і в недалекому майбутньому зустрінемося з Північною Кореєю", - відповів президент США.