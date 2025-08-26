Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином цього року

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з главою КНДР Кім Чен Ином у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і Reuters .

"Я хотів би зустрітися з ним цього року... Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином у майбутньому. Я хотів би зустрітися. У нас із ним склалися чудові стосунки", - сказав президент США.

За словами Трампа, він і лідер КНДР "стали дуже доброзичливими" під час його першого терміну на посаді президента.

"Ми думаємо, що можемо щось зробити в цьому напрямку", - заявив Трамп, додавши, що хотів би допомогти відносинам між двома Кореями.

Як пише Reuters, Північна Корея поки що не відреагувала на прохання прокоментувати висловлювання президента США.

Зазначимо, що заяви Трампа прозвучали під час зустрічі з новим президентом Південної Кореї Лі Дже Меном у Білому домі. Південнокорейський лідер зі свого боку висловив сподівання, що президенту США вдасться налагодити відносини між Сеулом і Пхеньяном.

"Я сподіваюся, що ви зможете принести мир на Корейський півострів, єдину розділену країну у світі. Щоб ви могли зустрітися з Кім Чен Ином, побудувати Trump World (комплекс нерухомості - ред.) у Північній Кореї. Щоб я міг грати там у гольф, і щоб ви дійсно змогли зіграти роль миротворця світового історичного значення", - сказав Лі.