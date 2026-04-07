Розвідка Південної Кореї впевнена, що дочка Кім Чен Ина є його наступницею, - Reuters

02:53 07.04.2026 Вт
2 хв
До дочки вже ставляться як до де-факто другої за значимістю фігури в керівництві КНДР
aimg Едуард Ткач
Розвідка Південної Кореї впевнена, що дочка Кім Чен Ина є його наступницею, - Reuters Фото: Кім Чу Е, дочка Кім Чен Ина (kcna.kp)

Розвідка Південної Кореї вважає, що неповнолітню доньку лідера КНДР Кім Чен Ина призначено його наступницею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Національна розвідслужба заявила законодавцям, що її оцінка ґрунтується не на непрямих доказах, а на тому, що вона назвала "достовірною розвідувальною інформацією", зібраною агентством.

За словами законодавців, у розвідці повідомили, що фото доньки глави КНДР за кермом танка мало на меті підкреслити її передбачувані військові здібності та розвіяти сумніви щодо спадкоємиці жіночої статі.

Йдеться про те, що в березні північнокорейське держЗМІ KCNA опублікувало фотографії Кім Чен Ина і його дочки Кім Джу Е за кермом нового танка. Це сталося після того, як раніше були показані знімки, на яких вона стріляє з гвинтівки на стрільбищі і використовує пістолет.

Депутат від правлячої південнокорейської Демократичної партії Пак Сон Вон заявила, що подібні кадри покликані віддати данину поваги публічним виступам Кім Чен Ина в армії на початку 2010-х років, коли його готували до того, щоб він змінив свого батька на посаді президента.

Також законодавці, пославшись на дані Національної розвідслужби, кажуть, що неодноразова присутність Джу Е на заходах, пов'язаних з обороною, спрямована на те, щоб розвіяти сумніви з приводу можливої жінки-наступниці та прискорити формування версії про спадкоємність.

Раніше чиновники говорили, що на думку розвідки, дедалі помітніша роль доньки Кім Чен Ина свідчить про те, що до неї вже ставляться як до де-факто другої за значимістю фігури в керівництві Північної Кореї.

Reuters зазначає, що остання оцінки розвідки щодо доньки Кіма, якій близько 13 років і яку звати Чжу Е - є продовженням більш раннього аналізу розвідувального агентства. Тоді вважалося, що її, ймовірно, готують до зміни батька на посаді держави.

Наступниця Кім Чен Ина

Нагадаємо, у вересні 2025 року розвідка Південної Кореї вважала, що донька очільника КНДР після своєї поїздки до Китаю значно зміцнила свій статус як потенційної наступниці.

Уже в лютому 2026 року ЗМІ писали, що роль доньки лідера країни посилюється. Зокрема, підліток уже отримала управлінську функцію в структурі, пов'язаній із ракетною програмою. Причому деякі рішення почали проходити через неї.

Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
