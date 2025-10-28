Північна Європа та ЄК підтримали конфіскацію заморожених активів РФ, - The Guardian

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Пропозиція полягає в тому, щоб взяти ці залишки готівки (активи РФ – ред.), і надати Україні позику, яку Україна повинна повернути, якщо Росія сплатить репарації. І тому це юридично обґрунтована пропозиція, не тривіальна, але обґрунтована пропозиція", – заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Європейська Рада запитала про потенційні варіанти технічних питань, які у нас є, тому ми з цим вийдемо.

"Нас чекає довга перспектива. Ми готові покривати фінансові потреби України, щоб ми підтримували Україну стільки, скільки потрібно", - додала вона.

Демонструючи єдність, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, її колега з Данії Метте Фредеріксен та фінський прем'єр Петтері Орпо підтримали главу Єврокомісії, заявивши, що вони "рішуче погоджуються" з пропозицією комісії.

Орпо навіть додав, що він "оптимістично налаштований" щодо того, що лідери зможуть вирішити правові питання щодо використання заморожених активів та "знайти рішення з Бельгією" на засіданні Європейської Ради у грудні.