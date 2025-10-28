ua en ru
Північна Європа та ЄК підтримали конфіскацію заморожених активів РФ, - The Guardian

Вівторок 28 жовтня 2025 13:14
Північна Європа та ЄК підтримали конфіскацію заморожених активів РФ, - The Guardian
Автор: Константин Широкун

Лідери країн Північної Європи та Єврокомісія підтримують план використання заморожених російських активів для фінансування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Пропозиція полягає в тому, щоб взяти ці залишки готівки (активи РФ – ред.), і надати Україні позику, яку Україна повинна повернути, якщо Росія сплатить репарації. І тому це юридично обґрунтована пропозиція, не тривіальна, але обґрунтована пропозиція", – заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Європейська Рада запитала про потенційні варіанти технічних питань, які у нас є, тому ми з цим вийдемо.

"Нас чекає довга перспектива. Ми готові покривати фінансові потреби України, щоб ми підтримували Україну стільки, скільки потрібно", - додала вона.

Демонструючи єдність, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, її колега з Данії Метте Фредеріксен та фінський прем'єр Петтері Орпо підтримали главу Єврокомісії, заявивши, що вони "рішуче погоджуються" з пропозицією комісії.

Орпо навіть додав, що він "оптимістично налаштований" щодо того, що лідери зможуть вирішити правові питання щодо використання заморожених активів та "знайти рішення з Бельгією" на засіданні Європейської Ради у грудні.

Що передувало

Нагадаємо, міжнародні партнери України продовжують шукати способи покриття дефіциту державного бюджету на наступний рік. Один із ключових варіантів - створення "репараційного кредиту", який дозволить спрямувати заморожені російські активи на користь України.

Водночас Європейський Союз відклав ухвалення остаточного рішення щодо використання цих активів. Остаточне обговорення питання заплановане на грудень.

Як зазначалося раніше, зволікання не створює критичних ризиків для України, оскільки фінансові потреби держави на 2025 рік уже забезпечені.

Попри перенесення термінів, лідери ЄС наголосили, що залишаються відданими підтримці України й надалі надаватимуть необхідні ресурси для зміцнення її обороноздатності та протидії російській агресії.

