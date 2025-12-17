ua en ru
Ср, 17 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Відключення зберігаються: в "Укренерго" оприлюднили графіки на 18 грудня

Україна, Середа 17 грудня 2025 18:39
UA EN RU
Відключення зберігаються: в "Укренерго" оприлюднили графіки на 18 грудня Ілюстративне фото: відключення 18 грудня будуть не в усіх регіонах (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 18 грудня продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії для споживачів та графіки обмеження потужності для бізнеса. Відключення плануються у більшості регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що протягом усієї доби будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів - але не в усіх регіонах країни. Також зберігається дія графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

При цьому знову відсутня інформація від "Укренерго" щодо кількості одночасно задіяних черг під час відключень. В компанії повідомили, що причини обмежень - наслідки численних російських терактів проти української енергосистеми.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, уряд шукає можливості скоротити масштаби енергетичних обмежень. Джерела РБК-Україна говорили, що зменшити тривалість відключень планували шляхом перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури.

Пізніше цю інформацію підтвердили офіційно: 16 грудня прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що за результатами перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури в Україні вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності.

РБК-Україна раніше з посиланням на ДТЕК пояснювало різницю між блекаутом та екстреними відключеннями: останні є контрольованим заходом і не означають повного колапсу енергосистеми, тоді як блекаут передбачає її повний розпад і тривале відновлення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Графіки відключення світла Відключеня світла Укренерго
Новини
ЗСУ відкинули окупантів від Куп’янська та контролюють майже 90% міста, - Сирський
ЗСУ відкинули окупантів від Куп’янська та контролюють майже 90% міста, - Сирський
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі