Северная Европа и ЕК поддержали конфискацию замороженных активов РФ, - The Guardian
Лидеры стран Северной Европы и Еврокомиссия поддерживают план использования замороженных российских активов для финансирования Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Предложение заключается в том, чтобы взять эти остатки наличности (активы РФ - ред.), и предоставить Украине заем, который Украина должна вернуть, если Россия оплатит репарации. И поэтому это юридически обоснованное предложение, не тривиальное, но обоснованное предложение", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, Европейский Совет спросил о потенциальных вариантах технических вопросов, которые у нас есть, поэтому мы с этим выйдем.
"Нас ждет долгая перспектива. Мы готовы покрывать финансовые потребности Украины, чтобы мы поддерживали Украину столько, сколько нужно", - добавила она.
Демонстрируя единство, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, ее коллега из Дании Метте Фредериксен и финский премьер Петтери Орпо поддержали главу Еврокомиссии, заявив, что они "решительно соглашаются" с предложением комиссии.
Орпо даже добавил, что он "оптимистично настроен" относительно того, что лидеры смогут решить правовые вопросы по использованию замороженных активов и "найти решение с Бельгией" на заседании Европейского Совета в декабре.
Что предшествовало
Напомним, международные партнеры Украины продолжают искать способы покрытия дефицита государственного бюджета на следующий год. Один из ключевых вариантов - создание "репарационного кредита", который позволит направить замороженные российские активы в пользу Украины.
В то же время Европейский Союз отложил принятие окончательного решения по использованию этих активов. Окончательное обсуждение вопроса запланировано на декабрь.
Как отмечалось ранее, промедление не создает критических рисков для Украины, поскольку финансовые потребности государства на 2025 год уже обеспечены.
Несмотря на перенос сроков, лидеры ЕС подчеркнули, что остаются преданными поддержке Украины и в дальнейшем будут предоставлять необходимые ресурсы для укрепления ее обороноспособности и противодействия российской агрессии.