Северная Европа и ЕК поддержали конфискацию замороженных активов РФ, - The Guardian

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Предложение заключается в том, чтобы взять эти остатки наличности (активы РФ - ред.), и предоставить Украине заем, который Украина должна вернуть, если Россия оплатит репарации. И поэтому это юридически обоснованное предложение, не тривиальное, но обоснованное предложение", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Европейский Совет спросил о потенциальных вариантах технических вопросов, которые у нас есть, поэтому мы с этим выйдем.

"Нас ждет долгая перспектива. Мы готовы покрывать финансовые потребности Украины, чтобы мы поддерживали Украину столько, сколько нужно", - добавила она.

Демонстрируя единство, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, ее коллега из Дании Метте Фредериксен и финский премьер Петтери Орпо поддержали главу Еврокомиссии, заявив, что они "решительно соглашаются" с предложением комиссии.

Орпо даже добавил, что он "оптимистично настроен" относительно того, что лидеры смогут решить правовые вопросы по использованию замороженных активов и "найти решение с Бельгией" на заседании Европейского Совета в декабре.