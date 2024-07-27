Південну Корею переплутали з КНДР на відкритті Олімпіади. Організатори зробили заяву
На церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року Південну Корею переплутали з КНДР. Організатори перепросили перед Сеулом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Під час церемонії відкриття Олімпіади у Парижі диктор представив Південну Корею як Корейську Народно-Демократичну Республіку, коли човен з південнокорейськими спортсменами проходив по Сені. Це було озвучено англійською та французькою мовами.
Коли делегація КНДР пропливала річкою на церемонії відкриття, диктор також використав таке ж вступне слово.
Заступник міністра спорту та культури Південної Кореї Джанг Міран вимагав зустрічі з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. Національний олімпійський комітет Південної Кореї передав інформацію про інцидент організаторам Ігор і попросив не повторювати помилку.
МОК заявив, що інцидент був помилкою, і приніс "глибокі вибачення".
Додамо, що Південну Корю на Олімпіаді-2024 представляють 143 спортсмени у 21 виді спорту. Північна Корея повернулася на Олімпійські ігри вперше з 2016. КНДР відправила до Франції 16 спортсменів.
Олімпіада-2024
Нагадаємо, вчора, 26 липня, у Франції відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор. Україна також була представлена на церемонії. Більше про це - у нашому матеріалі.
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