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Південну Корею переплутали з КНДР на відкритті Олімпіади. Організатори зробили заяву

Париж, Субота 27 липня 2024 13:15
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Південну Корею переплутали з КНДР на відкритті Олімпіади. Організатори зробили заяву Фото: на відкритті Олімпіади Південну Корею переплутали з КНДР (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року Південну Корею переплутали з КНДР. Організатори перепросили перед Сеулом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час церемонії відкриття Олімпіади у Парижі диктор представив Південну Корею як Корейську Народно-Демократичну Республіку, коли човен з південнокорейськими спортсменами проходив по Сені. Це було озвучено англійською та французькою мовами.

Коли делегація КНДР пропливала річкою на церемонії відкриття, диктор також використав таке ж вступне слово.

Заступник міністра спорту та культури Південної Кореї Джанг Міран вимагав зустрічі з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. Національний олімпійський комітет Південної Кореї передав інформацію про інцидент організаторам Ігор і попросив не повторювати помилку.

МОК заявив, що інцидент був помилкою, і приніс "глибокі вибачення".

Додамо, що Південну Корю на Олімпіаді-2024 представляють 143 спортсмени у 21 виді спорту. Північна Корея повернулася на Олімпійські ігри вперше з 2016. КНДР відправила до Франції 16 спортсменів.

Олімпіада-2024

Нагадаємо, вчора, 26 липня, у Франції відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор. Україна також була представлена на церемонії. Більше про це - у нашому матеріалі.

Китай вже встиг здобути перші золоті нагороди на Іграх. "Золото" завоювали китайські стрільці.

У Франції у день офіційно старту Олімпіади стався масштабний збій у роботі залізниці. Влада заявила про диверсію.

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КНДР Південна Корея Олімпіада 2024
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