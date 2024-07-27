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Южную Корею перепутали с КНДР на открытии Олимпиады. Организаторы сделали заявление

Париж, Суббота 27 июля 2024 13:15
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Южную Корею перепутали с КНДР на открытии Олимпиады. Организаторы сделали заявление Фото: на открытии Олимпиады Южную Корею перепутали с КНДР (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года Южную Корею перепутали с КНДР. Организаторы извинились перед Сеулом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время церемонии открытия Олимпиады в Париже диктор представил Южную Корею как Корейскую Народно-Демократическую Республику, когда лодка с южнокорейскими спортсменами проходила по Сене. Это было озвучено на английском и французском языках.

Когда делегация КНДР проплывала по реке на церемонии открытия, диктор также использовал такое же вступительное слово.

Заместитель министра спорта и культуры Южной Кореи Джанг Миран потребовал встречи с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Национальный олимпийский комитет Южной Кореи передал информацию об инциденте организаторам Игр и попросил не повторять ошибку.

МОК заявил, что инцидент был ошибкой, и принес "глубокие извинения".

Южную Корю на Олимпиаде-2024 представляют 143 спортсмена в 21 виде спорта. Северная Корея вернулась на Олимпийские игры впервые с 2016 года. КНДР отправила во Францию 16 спортсменов.

Олимпиада-2024

Напомним, вчера, 26 июля, во Франции прошла церемония открытия Олимпийских игр. Украина также была представлена на церемонии. Больше об этом - в нашем материале.

Китай уже успел завоевать первые золотые награды на Играх. "Золото" завоевали китайские стрелки.

Во Франции в день официально старта Олимпиады произошел масштабный сбой в работе железной дороги. Власти заявили о диверсии.

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