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У Франції масштабний збій на залізниці у день старту Олімпіади: влада каже про диверсію

Париж, П'ятниця 26 липня 2024 13:35
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У Франції масштабний збій на залізниці у день старту Олімпіади: влада каже про диверсію Фото: у Франції сталася диверсія на залізниці у день старту Олімпіади (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Франції стався масштабний збій у роботі залізниці у день початку Олімпійських ігор. Французька влада заявляє про можливу диверсію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Оператор французької залізниці SNCF заявив, що вночі 26 липня невідомі скоїли низку одночасних умисних пошкоджень у різних місцях. Були пошкоджені три швидкісних гілки - північна, східна та у напрямку Атлантичного океану.

Зазначається, що збій у роботі залізниці може зірвати плани 800 тисяч пасажирів.

Пасажири публікують у мережі фото переповнених залізничних вокзалів Парижа та інших міст після того, як рух поїздів було практично припинено. Жителів Франції закликали не планувати поїздки до 29 липня.

У Франції масштабний збій на залізниці у день старту Олімпіади: влада каже про диверсію

В уряді Франції заявляють, що не виключають диверсію. Міністр транспорту Патріс Вергріт зазначив, що розпочате розслідування. За його словами, усе вказує на те, що це зловмисні підпали.

Голова столичного регіону Валері Пекресс назвала збій "масовою скоординованою атакою".

В.о. прем’єр-міністра Франції Габріель Атталь назвав пошкодження актами диверсії, наслідки яких "масштабні і серйозні".

Олімпіада-2024

Сьогодні, 26 липня, у Франції офіційно стартує Олімпіада-2024. Церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор відбудеться у Парижі.

Україна буде представлена на Олімпіаді. Прапороносцями на церемонії відкриття Олімпійських ігор обрали тенісистку Еліну Світоліну та плавця Михайла Романчука.

Детальніше про Олімпіаду та церемонію відкриття - у матеріалі РБК-Україна.

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