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Україна на церемонії відкриття Олімпіади-2024: як це було (фото і відео)

Париж, П'ятниця 26 липня 2024 22:47
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Україна на церемонії відкриття Олімпіади-2024: як це було (фото і відео) Фото: Прапороносці України Еліна Світоліна та Михайло Романчук (t.me/nocukraine)
Автор: Антон Федорців

Українські спортсмени взяли участь у церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі. Судно з вітчизняними олімпійцями подолало маршрут Сеною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію заходу.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024 розпочалася о 20:30 за київським часом. У ній взяли участь 58 атлетів із України.

Прапороносцями збірної України стали тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Разом із українцями на човні перебували ще 3 делегації. Компанію українським спортсменам склали туркмени, тувальці та уругвайці.

Загалом до Франції поїхали 140 українських атлетів. Вони змагатимуться в понад двох десятках дисциплін. Найбільше представництво Україна матиме в легкій атлетиці – 25 спортсменів.

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

Збірна України обрала гаслом фразу The Will to Win ("Воля до перемоги"). Офіційні костюми, тренувальні комплекти та змагальну форму для українських атлетів розробив польський бренд 4F.

Раніше "Суспільне" анонсувало показ змагань прийдешньої Олімпіади та Паралімпійських ігор. Турніри транслюватимуть регіональні телеканали суспільного мовника ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" тощо), YouTube-канал і телеканал "Суспільне Спорт". Співтранслятором Ігор стала платформа MEGOGO.

Президент НОК Вадим Гутцайт розкрив розмір призових для медалістів Олімпійських ігор. Володарі "золота" збагатяться на 125 тисяч доларів. Срібні та бронзові медалісти отримають 100 тисяч і 80 тисяч "зелених" відповідно.

До слова, раніше футбольна збірна України поступилася Іраку на початку Олімпійських ігор-2024.

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