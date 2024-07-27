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Китай завоював перше "золото" Олімпійських ігор-2024

Париж, Субота 27 липня 2024 12:44
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Китай завоював перше "золото" Олімпійських ігор-2024 Фото: Китайська збірна забрала перше "золото" Ігор-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Китайські спортсмени Хуан Юйтін і Шен Ліхао завоювали золоті нагороди в стрільбі з 10-ти метрів із пневматичної гвинтівки на Олімпійських іграх 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Дует китайських стрільців у фіналі здолав корейців. Ким Чін Йон і Пак Ха Чон поступилися переможцям у запеклій боротьбі (12:16).

Юйтін і Ліхао взяли перше "золото" Парижа-2024. Корейська пара задовольнилася срібними нагородами. Натомість бронзові медалі дісталися представникам Казахстану – Алєксандрі Лє та Ісламу Сатпаєву.

У поєдинку за 3-тє місце боротьби взагалі не вийшло. Казахські стрільці розгромили представників Німеччини – Анну Янссен і Максіміліана Ульбріха (17:5). Українські спортсмени в цій дисципліні не виступали.

Олімпіада-2024, стрільба з гвинтівки, 10 м, мікст:

  1. Юйтін/Ліхао (Китай)
  2. Чін Йон/Ха Чон (Республіка Корея)
  3. Лє/Сатпаєв (Казахстан)

До слова, напередодні Україна взяла участь в церемонії відкриття Олімпійських ігор.

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