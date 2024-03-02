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Після "приземлення" Су-34. На сході з вечора не спостерігають літаків РФ

Україна, Субота 02 березня 2024 22:53
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Після "приземлення" Су-34. На сході з вечора не спостерігають літаків РФ Фото: на сході звечора не спостерігають літаків РФ (flickr.com by Anna Zvereva)
Автор: Каріна Левицька

Повітряні сили на сході України ще від вечора не спостерігають літаків Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука.

Олещук повідомив, що ще від 19:00 сьогоднішнього вечора на сході України не було помічено російських літаків.

"Це і є результат роботи Повітряних сил", - наголосив він.

Вже близько 22:40 командувач ПС зауважив, що на півдні "ширяють" ворожі безпілотники, однак на сході жодної активності російських літаків не помічено.

Після &quot;приземлення&quot; Су-34. На сході з вечора не спостерігають літаків РФ

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За останні два тижні українські військові знищили чимало російських літаків. Так, 17 лютого знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, а вже 18 лютого "приземлили" ще один Су-34.

Наступного дня командувач Повітряних сил повідомив про знищення ще двох російських літаків на сході. Ще один Су-34 військові "приземлили" 21 лютого.

Крім того, 23 лютого над Азовським морем збили російський літак А-50.

Ще два Су-34 було збито 27 лютого. А 29 лютого українські війська знищили Су-34 на Східному напрямку й ще 2 Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Крім того, вчора, згідно з даними Генерального штабу, українські воїни знищили ще один Су-34.

Нагадаємо, що сьогодні теж стало відомо про збиття російського літака.

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