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После "приземления" Су-34. На востоке с вечера не наблюдают самолетов РФ

Украина, Суббота 02 марта 2024 22:53
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После "приземления" Су-34. На востоке с вечера не наблюдают самолетов РФ Фото: на востоке с вечера не наблюдают самолетов РФ (flickr.com by Anna Zvereva)
Автор: Карина Левицкая

Воздушные силы на востоке Украины еще с вечера не наблюдают самолетов Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука.

Олещук сообщил, что еще с 19:00 сегодняшнего вечера на востоке Украины не были замечены российские самолеты.

"Это и есть результат работы Воздушных сил", - подчеркнул он.

Уже около 22:40 командующий ВС отметил, что на юге "парят" вражеские беспилотники, однако на востоке никакой активности российских самолетов не замечено.

После &quot;приземления&quot; Су-34. На востоке с вечера не наблюдают самолетов РФ

ВСУ уничтожают авиацию россиян

За последние две недели украинские военные уничтожили немало российских самолетов. Так, 17 февраля уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, а уже 18 февраля "приземлили" еще один Су-34.

На следующий день командующий Воздушными силами сообщил об уничтожении еще двух российских самолетов на востоке. Еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля.

Кроме того, 23 февраля над Азовским морем сбили российский самолет А-50.

Еще два Су-34 были сбиты 27 февраля. А 29 февраля украинские войска уничтожили Су-34 на Восточном направлении и еще 2 Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Кроме того, вчера согласно данным Генерального штаба, украинские воины уничтожили еще один Су-34 .

Напомним, что сегодня тоже стало известно о сбитии российского самолета.

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