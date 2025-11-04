Після удару по нафтотерміналу в Туапсе відбувся розлив нафти, - BBC

Супутникові знімки зафіксували великий розлив нафтопродуктів у Чорному морі після дронового удару по нафтотерміналу в російському Туапсе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Зокрема, супутник зафіксував три виразні теплові сигнатури у районі порту протягом останньої доби. На знімку, датованому 2 листопада, помітний нафтовий розлив завдовжки до 3,6 км від одного з терміналів углиб моря.

Удар по нафтотерміналу в Туапсе

Нагадаємо, згідно із даними РБК-Україна, СБУ спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе (Краснодарський край).

Пізніше стало відомо, що на момент удару по нафтотерміналу в Туапсе завантажувались як мінімум три судна. Вони мали "напівтіньовий статус", тому вдалося встановити, кому вони належать.

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, удар по нафтотерміналу в Туапсе матиме довгострокові наслідки для країни-агресорки. Пошкодження стратегічних об’єктів вплине не лише на експорт сирої нафти, а й на довіру компаній до російських портів.

Зазначимо, в ніч на неділю, 2 листопада, безпілотники завдали масованого удару по Росії. На звуки безпілотників і вибухи скаржилися росіяни в кількох регіонах РФ, під ударами були електричні підстанції.

Як пояснив Генштаб ЗСУ, в ніч на 1 листопада Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинського нафтопереробного заводу" у Краснодарському краї Росії.