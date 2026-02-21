Війна не зайшла в глухий кут: Сирський вказав на важливий момент

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що війна в Україні не зайшла в глухий кут. Причиною тому є втрати Росії та наступальні операції української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для газети Le Monde .

За словами Сирського, "війна не зайшла в глухий кут", оскільки 2025 року території продовжували переходити з рук у руки, а бойові дії були на всіх фронтах - на суходолі, у повітрі та на морі.

"Тепер неможливо говорити виключно про сухопутну війну", - сказав він.

Ще одним важливим моментом стали втрати Росії, оскільки 2025 року вони вперше перевищили рівень набору.

"Не дивлячись на те, що у 2025 році (Росії - ред.) вдалося мобілізувати і призвати 406 000 осіб, загальні втрати, вбитими і пораненими, склали приблизно 418 000 солдатів", - поінформував головком.

Також Сирський додав, що 2025 рік був справді складним для України, але Силам оборони вдалося не тільки стримати ворога, зокрема, на Покровському напрямку, а й провести наступальні операції.

Зокрема, український наступ був біля Добропілля та в Куп'янську, що в підсумку спростувало заяву диктатора РФ Володимира Путіна про нібито захоплення міста.

Резюмуючи головнокомандувач ЗСУ розповів, у чому полягає його завдання доти, доки не закінчаться переговори.

"До кінця переговорів моє завдання - що б не трапилося, своїми діями на полі бою запобігти глибокому просуванню противника до наших оборонних позицій і, за можливості, звільнити нашу територію. Саме це забезпечить чесні переговори, що ведуть до справедливого миру", - підсумував він.