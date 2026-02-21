Війна не зайшла в глухий кут: Сирський вказав на важливий момент
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що війна в Україні не зайшла в глухий кут. Причиною тому є втрати Росії та наступальні операції української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для газети Le Monde.
За словами Сирського, "війна не зайшла в глухий кут", оскільки 2025 року території продовжували переходити з рук у руки, а бойові дії були на всіх фронтах - на суходолі, у повітрі та на морі.
"Тепер неможливо говорити виключно про сухопутну війну", - сказав він.
Ще одним важливим моментом стали втрати Росії, оскільки 2025 року вони вперше перевищили рівень набору.
"Не дивлячись на те, що у 2025 році (Росії - ред.) вдалося мобілізувати і призвати 406 000 осіб, загальні втрати, вбитими і пораненими, склали приблизно 418 000 солдатів", - поінформував головком.
Також Сирський додав, що 2025 рік був справді складним для України, але Силам оборони вдалося не тільки стримати ворога, зокрема, на Покровському напрямку, а й провести наступальні операції.
Зокрема, український наступ був біля Добропілля та в Куп'янську, що в підсумку спростувало заяву диктатора РФ Володимира Путіна про нібито захоплення міста.
Резюмуючи головнокомандувач ЗСУ розповів, у чому полягає його завдання доти, доки не закінчаться переговори.
"До кінця переговорів моє завдання - що б не трапилося, своїми діями на полі бою запобігти глибокому просуванню противника до наших оборонних позицій і, за можливості, звільнити нашу територію. Саме це забезпечить чесні переговори, що ведуть до справедливого миру", - підсумував він.
Втрати армії РФ і наступ ЗСУ
Нагадаємо, тиждень тому глава Міноборони Британії Джон Гілі заявив, що на деяких ділянках фронту втрати РФ у 25 разів перевищують втрати української армії. Ситуацію на користь ЗСУ змінює масування використання дронів.
Також варто зазначити, що вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України повернули під свій контроль 300 квадратних кілометрів території, які раніше окупувала РФ. Він уточнив, що йдеться про південну ділянку фронту.