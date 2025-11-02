Під час удару по нафтотерміналу у Туапсе завантажувались три судна, - Плетенчук

На момент удару по нафтовому терміналі в Туапсе завантажувались як мінімум три судна. Нараз вже встановлено, кому вони належать.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Інформація ще уточнюється, оскільки різні джерела подають різні дані. Однак усі вони сходяться на тому, що в момент інциденту на платформах, які відвантажують нафту, перебували щонайменше три судна", - сказав він.

За його словами, ці судна мають "напівтіньовий статус" і вже з'ясовано, кому вони належать.

"Ці порти мають для росіян велике значення в експорті енергоносіїв - раніше на них припадало до 20% експорту сирої нафти РФ", - зазначив Плетенчук.

Він наголосив, що удар по нафтовому терміналі в Туапсе матиме довгострокові наслідки. Зокрема, очікується реакція серед морських компаній, що працюють у цьому регіоні, а також зниження готовності суден заходити в ці порти.

"Водночас судна, які в обхід санкцій брали в цьому участь, свідомо взяли на себе ризики, пов'язані із завантаженням на локаціях, які фактично для нас є абсолютно законними цілями", - сказав речник ВМС ЗСУ.