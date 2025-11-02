ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

СБУ вдарила по нафтотерміналу в Туапсе: палає танкер і порт, - джерела

Росія, Неділя 02 листопада 2025 12:34
Ілюстративне фото: СБУ вдарила по нафтотерміналу в Туапсе (СБУ facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Служба безпеки України спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе (Краснодарський край). Унаслідок атаки безпілотників було уражено танкер та інфраструктуру порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За його даними, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" здійснили п’ять точних влучань по об’єктах терміналу. В результаті прильотів загорівся танкер, а щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що забезпечували завантаження та розвантаження суден, виведено з ладу. Також пошкоджено будівлі портової інфраструктури.

У порту Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод, який належить російській компанії "Роснефть".

"Служба безпеки продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі РФ, яка дає ворогу ресурси для агресії проти України. Допоки війна триває, "бавовна" на російських НПЗ і далі яскраво палатиме", - зазначило джерело.

Варто нагадати, що у ніч на 2 листопада невідомі дрони знову масовано атакували Росію. На звуки безпілотників і вибухи скаржилися росіяни щонайменше з кількох регіонів РФ.

Пізніше стало відомо, що під атакою в Росії перебували електричні підстанції.

Також ми писали, що Служба безпеки України здійснила серію точних нічних ударів по складах та базах окупантів на тимчасово окупованих територіях. Операцію провели спецпризначенці підрозділу "Альфа", використавши дрони FP-2 із бойовими зарядами вагою 105 кг.

