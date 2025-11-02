ua en ru
Нд, 02 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводу в РФ Туапсе, - Генштаб

Росія, Неділя 02 листопада 2025 14:38
UA EN RU
Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводу в РФ Туапсе, - Генштаб Ілюстративне фото: Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводу в РФ Туапсе (СБУ facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 1 листопада 2025 року Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинського нафтопереробного заводу" у Краснодарському краї Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Генштаб ЗСУ.

За попередніми даними, уражено нафтоналивну інфраструктуру морського торговельного порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе. Цей термінал є одним із найбільших у Росії та відіграє важливу роль у забезпеченні експорту нафтопродуктів.

Сили оборони наголосили, що продовжують завдавати ударів по воєнно-економічному потенціалу Росії, аби змусити агресора припинити збройну агресію проти України.
Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводу в РФ Туапсе, - Генштаб

Нагадаємо, за даними РБК-Україна, Служба безпеки України спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе (Краснодарський край).

Також ми писали, що у ніч на 2 листопада невідомі дрони знову масовано атакували Росію. На звуки безпілотників і вибухи скаржилися росіяни щонайменше з кількох регіонів РФ.

Пізніше стало відомо, що під атакою в Росії перебували електричні підстанції.

Удари по НПЗ в Росії

Нагадаємо, що ще у вересні Сили спеціальних операцій України успішно вивели з ладу Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї росії.

Операція проводилася у взаємодії з російським підпіллям, і стала частиною масштабної хвилі атак по території РФ. У ніч на 7 вересня українські захисники вдарили по кількох стратегічних об’єктах, зокрема по ділянці нафтопроводу "Стальной конь" та самому Ільському НПЗ.

Напередодні, 6 вересня, Сили безпілотних систем України оприлюднили відеозвіт про результати серпневих атак на російські нафтопереробні підприємства. Тоді оператори 14-го полку СБС провели 11 успішних операцій формату "deep strike".

Крім того, у ніч на 29 жовтня українські військові здійснили серію високоточних ударів по ключових об’єктах військово-промислового комплексу росії, завдавши чергового відчутного удару по воєнній економіці агресора.

Під вогнем опинилися одразу три підприємства. Детальніше про це в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна в Україні Російська Федерація
Новини
У Туреччині готові прийняти новий раунд переговорів між Києвом і Москвою: що відомо
У Туреччині готові прийняти новий раунд переговорів між Києвом і Москвою: що відомо
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН