Удар по нафтотерміналу в Туапсе матиме довгострокові наслідки для Росії, - Плетенчук

Удар по нафтотерміналу в Туапсе матиме довгострокові наслідки для Росії, адже пошкодження стратегічних об’єктів вплине не лише на експорт сирої нафти, а й на довіру компаній до російських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, окрім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків, задіяних у процесі відвантаження, інцидент вплине і на ділову активність компаній, що користуються цими потужностями.

"Окрім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків, які задіяні у відвантаженні, буде реакція серед компаній, які відвантажуються та заповнюються там. Це і підняття страхових внесків, і, в принципі, відіб’є у багатьох бажання заходити в ці порти", - зазначив Плетенчук.

Він додав, що для Росії ці порти мають стратегічне значення, адже саме через них проходило до 20% експорту сирої нафти.