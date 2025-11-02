ua en ru
Нд, 02 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Удар по нафтотерміналу в Туапсе матиме довгострокові наслідки для Росії, - Плетенчук

Росія, Неділя 02 листопада 2025 16:06
UA EN RU
Удар по нафтотерміналу в Туапсе матиме довгострокові наслідки для Росії, - Плетенчук Фото: речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук (facebook.com Taclbery)
Автор: Каріна Левицька

Удар по нафтотерміналу в Туапсе матиме довгострокові наслідки для Росії, адже пошкодження стратегічних об’єктів вплине не лише на експорт сирої нафти, а й на довіру компаній до російських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, окрім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків, задіяних у процесі відвантаження, інцидент вплине і на ділову активність компаній, що користуються цими потужностями.

"Окрім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків, які задіяні у відвантаженні, буде реакція серед компаній, які відвантажуються та заповнюються там. Це і підняття страхових внесків, і, в принципі, відіб’є у багатьох бажання заходити в ці порти", - зазначив Плетенчук.

Він додав, що для Росії ці порти мають стратегічне значення, адже саме через них проходило до 20% експорту сирої нафти.

Удар по нафтотерміналу в Туапсе

Нагадаємо, за даними РБК-Україна, Служба безпеки України спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе (Краснодарський край).

Також ми писали, що у ніч на 2 листопада невідомі дрони знову масовано атакували Росію. На звуки безпілотників і вибухи скаржилися росіяни щонайменше з кількох регіонів РФ.

Пізніше стало відомо, що під атакою в Росії перебували електричні підстанції.

Як пояснив згодом Генштаб ЗСУ, у ніч на 1 листопада 2025 року Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинського нафтопереробного заводу" у Краснодарському краї Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
Новини
У Туреччині готові прийняти новий раунд переговорів між Києвом і Москвою: що відомо
У Туреччині готові прийняти новий раунд переговорів між Києвом і Москвою: що відомо
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН