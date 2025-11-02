ua en ru
Нд, 02 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Туапсе уражено морський нафтотермінал, Желєзногорськ без світла: РФ атакували дрони

Неділя 02 листопада 2025 02:15
UA EN RU
У Туапсе уражено морський нафтотермінал, Желєзногорськ без світла: РФ атакували дрони Фото: на деяких об'єктах зафіксовано пожежі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 2 листопада невідомі дрони знову масовано атакують Росію. На звуки безпілотників і вибухи скаржилися росіяни щонайменше з кількох регіонів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Окупований Алчевськ

Пізно ввечері, 1 листопада, у соцмережах поширилися кадри, на яких невідомі дрони атакували тимчасово окупований Алчевськ Луганської області.

Трохи було заявлено, що імовірно, безпілотники атакували місцеву підстанцію, після чого в місті зникло світло.

Вибухи та наслідки в Росії

Желєзногорськ

Того ж вечора, 1 листопада, під атакою безпілотників опинилося місто Желєзногорськ Курської області РФ.

Там теж нібито була атакована підстанція, через що частина міста залишилася без електрики.

Туапсе

З настанням нової доби низка пабліків стали повідомляти про вибухи в Туапсе Краснодарського краю РФ. Незабаром регіон підтвердив атаку і заявив, що було "пошкоджено портову інфраструктуру з подальшим загорянням".

За даними Telegram-каналу ASTRA, унаслідок атаки загорівся глибоководний причальний комплекс ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе", він же "нафтопірс" Туапсинського НПЗ біля берега. Цей комплекс призначений для відвантаження темних і світлих нафтопродуктів у танкери.

"Це морський портовий об'єкт, спеціально побудований для навантаження нафтопродуктів на танкери. Жителі його часто називають "нафтопірсом Туапсинського НПЗ", тому що він безпосередньо пов'язаний з Туапсинським нафтопереробним заводом (НПЗ) і обслуговує його експортні операції", - пояснює ASTRA.

Інші пабліки писали, що атаковано глибоководний причал "Роснефти".

Орловська область

Цієї ночі під атаку невідомих дронів потрапив також Орел. У місті було чути чіткий звук безпілотників, а також роботи ППО.

Обстріли РФ

Нагадаємо, в ніч на 1 листопада росіяни теж скаржилися на масовану атаку дронів. У Міноборони РФ відзвітували, що нібито збили 98 безпілотників у десяти регіонах РФ, включаючи Москву. Найбільше - 45 - було "збито" над Бєлгородською областю.

Раніше РБК-Україна писало, що глава Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді анонсував блекаути в Росії. Він анонсував, що Сили оборони готують відповідні удари.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пожежа Краснодарский край
Новини
Безкоштовні 3000 км на УЗ і не тільки: деталі нової "зимової підтримки" від Кабміну
Безкоштовні 3000 км на УЗ і не тільки: деталі нової "зимової підтримки" від Кабміну
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН