У Туапсе уражено морський нафтотермінал, Желєзногорськ без світла: РФ атакували дрони

У ніч на 2 листопада невідомі дрони знову масовано атакують Росію. На звуки безпілотників і вибухи скаржилися росіяни щонайменше з кількох регіонів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Окупований Алчевськ

Пізно ввечері, 1 листопада, у соцмережах поширилися кадри, на яких невідомі дрони атакували тимчасово окупований Алчевськ Луганської області.

Трохи було заявлено, що імовірно, безпілотники атакували місцеву підстанцію, після чого в місті зникло світло.

Вибухи та наслідки в Росії

Желєзногорськ

Того ж вечора, 1 листопада, під атакою безпілотників опинилося місто Желєзногорськ Курської області РФ.

Там теж нібито була атакована підстанція, через що частина міста залишилася без електрики.

Туапсе

З настанням нової доби низка пабліків стали повідомляти про вибухи в Туапсе Краснодарського краю РФ. Незабаром регіон підтвердив атаку і заявив, що було "пошкоджено портову інфраструктуру з подальшим загорянням".

За даними Telegram-каналу ASTRA, унаслідок атаки загорівся глибоководний причальний комплекс ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе", він же "нафтопірс" Туапсинського НПЗ біля берега. Цей комплекс призначений для відвантаження темних і світлих нафтопродуктів у танкери.

"Це морський портовий об'єкт, спеціально побудований для навантаження нафтопродуктів на танкери. Жителі його часто називають "нафтопірсом Туапсинського НПЗ", тому що він безпосередньо пов'язаний з Туапсинським нафтопереробним заводом (НПЗ) і обслуговує його експортні операції", - пояснює ASTRA.

Інші пабліки писали, що атаковано глибоководний причал "Роснефти".

Орловська область

Цієї ночі під атаку невідомих дронів потрапив також Орел. У місті було чути чіткий звук безпілотників, а також роботи ППО.