После удара по нефтетерминалу в Туапсе произошел разлив нефти, - BBC

Россия, Вторник 04 ноября 2025 18:46
После удара по нефтетерминалу в Туапсе произошел разлив нефти, - BBC Иллюстративное фото: стали известны последствия дронового удара по НПЗ в Туапсе (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Спутниковые снимки зафиксировали большой разлив нефтепродуктов в Черном море после дронового удара по нефтетерминалу в российском Туапсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Издание проанализировало снимки спутниковой платформы NASA FIRMS, на которых зафиксирован разлив нефтепродуктов вдоль морского побережья.

В частности, спутник зафиксировал три выразительные тепловые сигнатуры в районе порта в течение последних суток. На снимке, датированном 2 ноября, заметен нефтяной разлив длиной до 3,6 км от одного из терминалов вглубь моря.

Удар по нефтетерминалу в Туапсе

Напомним, согласно данным РБК-Украина, СБУ совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе (Краснодарский край).

Позже стало известно, что на момент удара по нефтетерминалу в Туапсе загружались как минимум три судна. Они имели "полутеневой статус", поэтому удалось установить, кому они принадлежат.

По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, удар по нефтетерминалу в Туапсе будет иметь долгосрочные последствия для страны-агрессора. Повреждение стратегических объектов повлияет не только на экспорт сырой нефти, но и на доверие компаний к российским портам.

Отметим, в ночь на воскресенье, 2 ноября, беспилотники нанесли массированный удар по России. На звуки беспилотников и взрывы жаловались россияне в нескольких регионах РФ, под ударами были электрические подстанции.

Как пояснил Генштаб ВСУ, в ночь на 1 ноября Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" в Краснодарском крае России.

