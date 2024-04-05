Після ударів по Запоріжжю та Харкову. МВС звернулося до цивільних з важливим проханням

Чиновник, зокрема, навів приклади сьогоднішніх ворожих атак по Запоріжжю та Харкову, внаслідок чого постраждали понад 20 громадян, а також є жертви.

"Сьогодні окупанти атакували Запоріжжя та Харків. Вдень, коли на вулицях було багато людей, багато дітей. По Харкову російські військові, за попередньою інформацією, вдарили керованими авіабомбами, по Запоріжжю - ракетами", - розповів він.

Глава МВС звертає увагу, що російські терористи цинічно завдають повторних ударів саме тоді, коли приїжджають поліцейські, рятувальники, медики, журналісти тощо.

"Тоді, коли наші підрозділи намагаються врятувати потерпілих", - повідомив Клименко.

Він додав, що МВС регулярно ініціює перегляд Інструкцій з реагування, щоб уникнути жертв серед працівників міністерства.

"Вчергове закликаємо цивільних: під час повітряної тривоги обов'язково необхідно перебувати в укриттях та дотримуватися рекомендацій поліцейських чи місцевої влади. Жодна термінова справа не вартує здоров'я чи життя", - наголошує міністр.

Удари по Харкову та Запоріжжю 5 квітня

Нагадаємо, сьогодні вдень під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи. Місто та область були атаковані росіянами КАБами. Приблизно через годину після цієї атаки окупанти завдали ще одного удару по Харкову - у місті було чути повторну серію вибухів.

Раніше голова Харківської ОВ Олег Синєгубов зазначив, що війська РФ навмисне завдають подвійних ударів по Харкову. Друга хвиля розрахована на ураження правоохоронців та рятувальників.

Також повідомлялося, що близько третьої години дня 5 квітня у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух через ворожий удар, попередньо, балістикою. А за кілька годин були ще два вибухи. Згідно з останніми даними, внаслідок ворожої атаки загинули три людини, ще 19 осіб постраждали.