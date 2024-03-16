Після обстрілу в Одесі. Клименко доручив переглянути алгоритми рятувальників

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив детально проаналізувати нинішні інструкції реагування екстрених служб на надзвичайні ситуації, та змінити алгоритм роботи у разі потреби з урахуванням оперативної обстановки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави МВС.

За словами міністра, він провів в Одесі оперативну нараду з керівництвом ДСНС, Національної поліції, територіальним командуванням Національної гвардії та Держприкордонслужби, в ході якої обговорили ситуацію з ворожими обстрілами в Україні.

"Лише за минулу добу ворог наніс 400 ударів по 10 регіонах країни", - розповів чиновник.

Він зазначив, що екстрені служби системи МВС перебувають у повній готовності до реагування на НС.

"Водночас дав вказівку провести детальний аналіз існуючих інструкцій та за необхідності внести корективи в алгоритм роботи, враховуючи оперативну обстановку", - наголосив Клименко.

Повторні російські удари та обстріл Одеси 15 березня

Слід зауважити, що російські окупанти при обстрілах території України активно практикують завдання повторних ударів, коли на місцях вже працюють екстрені служби, рятувальники та медики, надаючи постраждалих допомогу та ліквідуючи наслідки. Зокрема, таких атак зазнавав Херсон та правобережна частина області після звільнення від окупації, й аналогічні випадки відбувалися в інших містах, їх кількість та частота збільшується.

Вчора війська РФ завдали по Одесі ракетних ударів по цивільній інфраструктурі за тим самим принципом - після прибуття до місця подій медиків й рятувальників, ворог повторно здійснив обстріл.

Станом на сьогодні, відомо про 21 жертву, ще понад 70 людей отримали поранення, також є й ті, хто перебуває у важкому стані. Серед загиблих є співробітники ДСНС, медик.