После ударов по Запорожью и Харькову. МВД обратилось к гражданским с важной просьбой

Чиновник, в частности, привел примеры сегодняшних вражеских атак по Запорожью и Харькову, в результате чего пострадали более 20 граждан, а также жертвы.

"Сегодня оккупанты атаковали Запорожье и Харьков. Днем, когда на улицах было много людей, много детей. По Харькову российские военные, по предварительной информации, ударили управляемыми авиабомбами, по Запорожью - ракетами", - рассказал он.

Глава МВД обращает внимание, что российские террористы цинично наносят повторные удары именно тогда, когда приезжают полицейские, спасатели, медики, журналисты и т.д.

"Тогда, когда наши подразделения пытаются спасти потерпевших", - сообщил Клименко.

Он добавил, что МВД регулярно инициирует пересмотр Инструкций по реагированию во избежание жертв среди работников министерства.

"В очередной раз призываем гражданских: во время воздушной тревоги обязательно необходимо находиться в укрытиях и придерживаться рекомендаций полицейских или местных властей. Ни одно срочное дело не стоит здоровья или жизни", - подчеркивает министр.

Удары по Харькову и Запорожью 5 апреля

Напомним, сегодня днем во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. Город и область были атакованы россиянами КАБами. Приблизительно через час после этой атаки оккупанты нанесли еще один удар по Харькову - в городе была слышна повторная серия взрывов.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что войска РФ умышленно наносят двойные удары по Харькову. Вторая волна рассчитана на поражение правоохранителей и спасателей.

Также сообщалось, что около трех часов дня 5 апреля в Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв из-за вражеского удара, предварительно, баллистикой. А через несколько часов было еще два взрыва. Согласно последним данным, в результате вражеской атаки погибли три человека, еще 19 человек пострадали.