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Ракетний удар по Одесі: кількість загиблих зросла, в лікарні помер працівник ДСНС

Субота 16 березня 2024 12:06
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Ракетний удар по Одесі: кількість загиблих зросла, в лікарні помер працівник ДСНС Фото: в Одесі зросла кількість загиблих, в лікарні помер працівник ДСНС (t.me/odesacityofficial)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару. В лікарні від важкого поранення помер ще один працівник Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"Сьогодні (16 березня, - ред.) в лікарні від важкого поранення загинув ще один працівник ДСНС, ще одна жертва вчорашнього російського удару по Одесі", - повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Наразі відомо про 21 загиблого внаслідок вчорашнього удару. Ще більше 70 людей отримали поранення, також є й ті, хто перебуває у важкому стані.

Як пише ДСНС, в лікарні помер 39-річний водій-пожежник Віталій Алимов. Чоловік отримав важкі поранення внаслідок повторного ворожого удару.

"Медики робили все можливе, але врятувати нашого колегу не вдалося", - додає ДСНС.

Ракетний удар по Одесі: кількість загиблих зросла, в лікарні помер працівник ДСНС

Фото: Віталій Алимов (t.me/dsns_telegram)

Російський удар по Одесі 15 березня

Російські терористи атакували сьогодні Одесу балістичними ракетами "Іскандер-М", які запустили з тимчасово окупованого Криму. Ціллю терористів з РФ була громадянська інфраструктура.

Після прибуття до місця подій медиків й рятувальників, ворог завдав повторного удару. Спочатку було відомо про десятки постраждалих, а також загиблих.

Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкта, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Нині триває розбір завалів.

Більш детально про російську атаку по Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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