ua en ru
Чт, 08 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

После снегопадов Украину накроют морозы: синоптик предупредила, где и когда может быть до -23

Четверг 08 января 2026 08:00
UA EN RU
После снегопадов Украину накроют морозы: синоптик предупредила, где и когда может быть до -23 После снегопадов в Украину придет похолодание (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Ирина Костенко

В ближайшее время погода в Украине ожидается сложная из-за перемещения активного циклона с юго-запада. После этого нас ждет вторжение арктического воздуха из северных широт, поэтому температура воздуха существенно снизится.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Что будет с погодой в Украине сегодня и завтра

По словам эксперта, в течение четверга (8 января) и пятницы (9 января) осложнение погодных условий по территории Украины связано с перемещением активного циклона с юго-запада.

"В эти дни у нас в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются достаточно сложные погодные условия", - поделилась синоптик.

Она объяснила, что в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается:

  • значительный снег;
  • прирост снежного покрова от 10 до 25 см.

Кроме того, прохождение циклона с атмосферными фронтами будет сопровождаться местами порывами ветра (в западных областях его скорость может составлять 15-18 м/с).

"Когда ветер сочетается с осадками (а у нас осадки - в виде снега), соответственно может образовываться снежный накат и местами - снежные заносы. В этих регионах на это обращаем внимание", - рассказала Птуха.

В то же время она напомнила, что циклон - "такое барическое образование, которое состоит из теплой и холодной воздушной массы (именно их взаимодействие дает осадки)".

"И когда это зима, то осадки - разной фазы. Именно такая ситуация у нас будет (сегодня и завтра, - Ред.) по территории Украины. Если запад у нас в холодной воздушной массе со снегом (там будет стабильно минус), то в Черниговской и Киевской областях уже ожидается значительный снег и мокрый снег. Такая уже, более смешанная фаза осадков", - сообщила специалист.

Согласно предоставленной ею информации, прирост снежного покрова также может быть до 15 сантиметров. На севере областей - возможно до 20 см.

"Но это уже будет больше такой "тяжелый" снег. Кое-где - может переходить в дождь. И, соответственно, могут быть такие явления, как гололед и гололедица. Плюс еще налипание мокрого снега может быть", - отметила представительница УкрГМЦ.

Особенно это касается, по ее словам, Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областей. Поскольку именно эти области "будут находиться на грани встречи":

  • холода - с северо-запада;
  • тепла - с юго-востока.

"Именно эта граница, она может быть достаточно узкой. Но эти опасные явления, особенно гололед (образование ледовой корочки на поверхностях, проводах, ветках, конечно на покрытии, там где машины ездят, люди ходят) - будут представлять определенную опасность", - констатировала Птуха.

Исходя из этого она посоветовала гражданам внимательно следить за предупреждениями от Укргидрометеоцентра и его областных центров - "где именно, когда и какой интенсивности ожидаются эти метеорологические явления" (ведь их спектр - достаточно большой).

Эксперт напомнила, что гололед образуется тогда, когда сверху - теплый воздух, а снизу - холодный.

"Соответственно осадки начинаются на высоте в жидкой фазе (потому что теплый воздух всегда легче, если он соприкасается с холодным)... И когда осадки достигают поверхности, земли, а здесь температура ниже нуля, они могут замерзать", - объяснила специалист.

Она добавила, что в течение суток может быть "чередование" - "снег, мокрый снег, входить в дождь даже кое-где может".

"Достаточно сложная ситуация. Внимательно надо будет следить за траекторией этого циклона", - признала Птуха.

Между тем уже завтра, 9 января, циклон "будет отходить в северо-восточном направлении".

"Но все равно остаются у нас осадки по северу, западу, частично - центру", - отметила синоптик.

Речь идет преимущественно об осадках в виде снега.

"Может быть дополнительное усиление ветра. Может будут отдельные метели... Наши специалисты будут уточнять, в каких именно регионах", - добавила представительница УкрГМЦ.

Когда в Украину придет арктический воздух с морозами

Птуха сообщила, что после того, как этот циклон отойдет от нас в северо-восточном направлении, в Украине существенно похолодает.

"10-11 января (в течение выходных дней, - Ред.) у нас уже будет происходить вторжение арктического воздуха из северных широт", - рассказала она.

Учитывая это ожидается снижение температуры до 14-20 градусов мороза:

  • в западных областях;
  • в северных областях;
  • в Винницкой области;
  • в Черкасской области.

"Кое-где - даже до -23 (градусов по Цельсию, - Ред.)", - подчеркнула синоптик.

Она уточнила, что днем речь будет идти о температуре воздуха в пределах 9-15 мороза.

"Кировоградская, Полтавская области - там ночью и днем будет не такой интенсивный мороз - 6-12 градусов (ниже нуля, - Ред.)", - отметила Птуха.

Между тем температура воздуха в южной части востока, в Днепропетровской области - "ночью и днем может составлять от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла".

"Такие контрасты по территории Украины у нас будут сохраняться", - подытожила синоптик УкрГМЦ.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда на самом деле началась зима в Киеве.

Кроме того, учитывая ухудшение погодных условий и "большой снег" в столице, глава КК "Киевавтодор" Александр Федоренко призвал граждан не пользоваться своими авто и придерживаться элементарных советов, чтобы не препятствовать работе коммунальщиков и уберечь здоровье.

Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году в целом.

Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Снегопад Метеоролог
Новости
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка