После снегопадов Украину накроют морозы: синоптик предупредила, где и когда может быть до -23

В ближайшее время погода в Украине ожидается сложная из-за перемещения активного циклона с юго-запада. После этого нас ждет вторжение арктического воздуха из северных широт, поэтому температура воздуха существенно снизится.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха .

Что будет с погодой в Украине сегодня и завтра

По словам эксперта, в течение четверга (8 января) и пятницы (9 января) осложнение погодных условий по территории Украины связано с перемещением активного циклона с юго-запада.

"В эти дни у нас в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются достаточно сложные погодные условия", - поделилась синоптик.

Она объяснила, что в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается:

значительный снег;

прирост снежного покрова от 10 до 25 см.

Кроме того, прохождение циклона с атмосферными фронтами будет сопровождаться местами порывами ветра (в западных областях его скорость может составлять 15-18 м/с).

"Когда ветер сочетается с осадками (а у нас осадки - в виде снега), соответственно может образовываться снежный накат и местами - снежные заносы. В этих регионах на это обращаем внимание", - рассказала Птуха.

В то же время она напомнила, что циклон - "такое барическое образование, которое состоит из теплой и холодной воздушной массы (именно их взаимодействие дает осадки)".

"И когда это зима, то осадки - разной фазы. Именно такая ситуация у нас будет (сегодня и завтра, - Ред.) по территории Украины. Если запад у нас в холодной воздушной массе со снегом (там будет стабильно минус), то в Черниговской и Киевской областях уже ожидается значительный снег и мокрый снег. Такая уже, более смешанная фаза осадков", - сообщила специалист.

Согласно предоставленной ею информации, прирост снежного покрова также может быть до 15 сантиметров. На севере областей - возможно до 20 см.

"Но это уже будет больше такой "тяжелый" снег. Кое-где - может переходить в дождь. И, соответственно, могут быть такие явления, как гололед и гололедица. Плюс еще налипание мокрого снега может быть", - отметила представительница УкрГМЦ.

Особенно это касается, по ее словам, Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областей. Поскольку именно эти области "будут находиться на грани встречи":

холода - с северо-запада;

тепла - с юго-востока.

"Именно эта граница, она может быть достаточно узкой. Но эти опасные явления, особенно гололед (образование ледовой корочки на поверхностях, проводах, ветках, конечно на покрытии, там где машины ездят, люди ходят) - будут представлять определенную опасность", - констатировала Птуха.

Исходя из этого она посоветовала гражданам внимательно следить за предупреждениями от Укргидрометеоцентра и его областных центров - "где именно, когда и какой интенсивности ожидаются эти метеорологические явления" (ведь их спектр - достаточно большой).

Эксперт напомнила, что гололед образуется тогда, когда сверху - теплый воздух, а снизу - холодный.

"Соответственно осадки начинаются на высоте в жидкой фазе (потому что теплый воздух всегда легче, если он соприкасается с холодным)... И когда осадки достигают поверхности, земли, а здесь температура ниже нуля, они могут замерзать", - объяснила специалист.

Она добавила, что в течение суток может быть "чередование" - "снег, мокрый снег, входить в дождь даже кое-где может".

"Достаточно сложная ситуация. Внимательно надо будет следить за траекторией этого циклона", - признала Птуха.

Между тем уже завтра, 9 января, циклон "будет отходить в северо-восточном направлении".

"Но все равно остаются у нас осадки по северу, западу, частично - центру", - отметила синоптик.

Речь идет преимущественно об осадках в виде снега.

"Может быть дополнительное усиление ветра. Может будут отдельные метели... Наши специалисты будут уточнять, в каких именно регионах", - добавила представительница УкрГМЦ.

Когда в Украину придет арктический воздух с морозами

Птуха сообщила, что после того, как этот циклон отойдет от нас в северо-восточном направлении, в Украине существенно похолодает.

"10-11 января (в течение выходных дней, - Ред.) у нас уже будет происходить вторжение арктического воздуха из северных широт", - рассказала она.

Учитывая это ожидается снижение температуры до 14-20 градусов мороза:

в западных областях;

в северных областях;

в Винницкой области;

в Черкасской области.

"Кое-где - даже до -23 (градусов по Цельсию, - Ред.)", - подчеркнула синоптик.

Она уточнила, что днем речь будет идти о температуре воздуха в пределах 9-15 мороза.

"Кировоградская, Полтавская области - там ночью и днем будет не такой интенсивный мороз - 6-12 градусов (ниже нуля, - Ред.)", - отметила Птуха.

Между тем температура воздуха в южной части востока, в Днепропетровской области - "ночью и днем может составлять от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла".

"Такие контрасты по территории Украины у нас будут сохраняться", - подытожила синоптик УкрГМЦ.