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Після "прильоту": де у Києві знайти гуманітарний штаб, отримати гроші та підтримку

У деяких районах Києва розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У різних районах Києва розгорнули гуманітарні штаби - для допомоги постраждалим від ворожої атаки на столицю 31 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

В яких районах Києва й де саме шукати допомогу

Громадянам розповіли, що штаби для допомоги постраждалим у Києві відкриті:

  • у Голосіївському районі;
  • у Шевченківському районі;
  • у Святошинському районі;
  • у Солом'янському районі.

Так, у Голосіївському районі діє штаб допомоги на базі школи №132 за адресою: вулиця Академіка Глушкова, 28 (контактна особа: Ганна Романівна - (095) 661-06-95).

У Шевченківському районі штаб працює на вулиці Миколи Шпака, 4 - у спеціалізованій школі №82 імені Т. Г. Шевченка (контактна особа: Хмарська Тетяна Олександрівна - (098) 588-39-45).

У Святошинському районі штаби діють за двома адресами:

  • вулиця Вахтанга Кікабідзе, 12 (у ліцеї №317);
  • вулиця Василя Доманицького, 12 (у школі №197).

Про роботу гуманітарних штабів у Солом'янському районі розповів голова районної державної адміністрації Сергій Мовенко.

За інформацією посадовця, гуманітарні штаби з ліквідації наслідків ворожої атаки та допомоги постраждалим у Солом'янському районі столиці розташовані:

  • у школі №54 - вулиця Академіка Білецького, 7 (контактна особа: Юлія Юріївна - (097) 786-84-55);
  • у ліцеї №173 - проспект Відрадний, 20 (контактна особа: Катерина Костянтинівна - (093) 480-11-81).

Уточнюється, що штаби працюють щодня - з 8:00 до 20:00.

Яку допомогу можна отримати в гуманітарному штабі

Мовенко повідомив, що у гуманітарних штабах у Солом'янському районі Києва люди мають можливість:

  • оформити матеріальну допомогу (10 000 гривень), для чого потрібні копії паспорта, ІПН, документів на житло, фото пошкоджень і банківські реквізити;
  • отримати юридичну консультацію;
  • звернутися по психологічну підтримку;
  • дізнатися, як діяти далі;
  • випити гарячого чаю та перепочити.

В інших штабах, згідно з інформацією КМДА, мешканці можуть отримати:

  • роз'яснення щодо оформлення допомоги;
  • психологічну та юридичну підтримку; 
  • допомогу з оформленням заяви на матеріальну допомогу;
  • роз'яснення щодо подальших дій тощо.

"Тримайтеся та бережіть себе і своїх близьких! Обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги", - підсумував голова Солом'янської районної держадміністрації у своєму Facebook.

Публікація Мовенка (скриншот: facebook.com/sergij.movenko)

На яку матеріальну допомогу можуть розраховувати постраждалі

У КМДА пояснили, серед іншого, що постраждалі мешканці столиці - через районні Управління соціальної та ветеранської політики - можуть подати заяву на одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 000 гривень (у межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам").

Тим, чиє житло визнають непридатним, виплатять одноразово 40 000 гривень - на оренду тимчасового житла. Крім того, до моменту відновлення житла (максимально 1 рік) - люди отримуватимуть щомісячну допомогу по 20 000 грн.

Окрім цього, всі, чиє житло зазнало пошкоджень, зможуть отримати допомогу в межах програми "єВідновлення" через застосунок "Дія".

Насамкінець у КМДА оприлюднили номери телефонів для консультацій з різних питань:

  • (044) 405-92-60 - матеріальна допомога;
  • (099) 507-50-90, (068) 507-50-90 - юридична підтримка;
  • (093) 507-50-90 - додаткові консультації.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 31 липня, Київ зазнав чергової масованої атаки з боку РФ. Ворог застосував як дрони-камікадзе, так і ракети - завдавши комбінованого удару по столиці України.

У результаті ворожої атаки у місті зафіксовані численні руйнування в житлових кварталах.

Найбільше постраждали Святошинський та Солом'янський райони - саме там фіксувалися прямі влучання по багатоповерхівках. Пошкодження отримали також різні об'єкти в Голосіївському та Шевченківському районах міста.

Від самого ранку у столиці частково перекриті вулиці та проспекти, а тролейбусний маршрут №27 тимчасово скорочено - транспорт курсує лише до Домобудівного комбінату №3.

Крім того, частина Києва - знеструмлена.

Серед постраждалих від російської агресії - не лише мешканці столиці, але й троє працівників поліції, які саме прямували на виклик, коли опинилися в епіцентрі атаки.

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