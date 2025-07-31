Після "прильоту": де у Києві знайти гуманітарний штаб, отримати гроші та підтримку

В яких районах Києва й де саме шукати допомогу

Громадянам розповіли, що штаби для допомоги постраждалим у Києві відкриті:

у Голосіївському районі;

у Шевченківському районі;

у Святошинському районі;

у Солом'янському районі.

Так, у Голосіївському районі діє штаб допомоги на базі школи №132 за адресою: вулиця Академіка Глушкова, 28 (контактна особа: Ганна Романівна - (095) 661-06-95).

У Шевченківському районі штаб працює на вулиці Миколи Шпака, 4 - у спеціалізованій школі №82 імені Т. Г. Шевченка (контактна особа: Хмарська Тетяна Олександрівна - (098) 588-39-45).

У Святошинському районі штаби діють за двома адресами:

вулиця Вахтанга Кікабідзе, 12 (у ліцеї №317);

вулиця Василя Доманицького, 12 (у школі №197).

Про роботу гуманітарних штабів у Солом'янському районі розповів голова районної державної адміністрації Сергій Мовенко.

За інформацією посадовця, гуманітарні штаби з ліквідації наслідків ворожої атаки та допомоги постраждалим у Солом'янському районі столиці розташовані:

у школі №54 - вулиця Академіка Білецького, 7 (контактна особа: Юлія Юріївна - (097) 786-84-55);

у ліцеї №173 - проспект Відрадний, 20 (контактна особа: Катерина Костянтинівна - (093) 480-11-81).

Уточнюється, що штаби працюють щодня - з 8:00 до 20:00.

Яку допомогу можна отримати в гуманітарному штабі

Мовенко повідомив, що у гуманітарних штабах у Солом'янському районі Києва люди мають можливість:

оформити матеріальну допомогу (10 000 гривень), для чого потрібні копії паспорта, ІПН, документів на житло, фото пошкоджень і банківські реквізити;

отримати юридичну консультацію;

звернутися по психологічну підтримку;

дізнатися, як діяти далі;

випити гарячого чаю та перепочити.

В інших штабах, згідно з інформацією КМДА, мешканці можуть отримати:

роз'яснення щодо оформлення допомоги;

психологічну та юридичну підтримку;

допомогу з оформленням заяви на матеріальну допомогу;

роз'яснення щодо подальших дій тощо.

"Тримайтеся та бережіть себе і своїх близьких! Обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги", - підсумував голова Солом'янської районної держадміністрації у своєму Facebook.

Публікація Мовенка (скриншот: facebook.com/sergij.movenko)

На яку матеріальну допомогу можуть розраховувати постраждалі

У КМДА пояснили, серед іншого, що постраждалі мешканці столиці - через районні Управління соціальної та ветеранської політики - можуть подати заяву на одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 000 гривень (у межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам").

Тим, чиє житло визнають непридатним, виплатять одноразово 40 000 гривень - на оренду тимчасового житла. Крім того, до моменту відновлення житла (максимально 1 рік) - люди отримуватимуть щомісячну допомогу по 20 000 грн.

Окрім цього, всі, чиє житло зазнало пошкоджень, зможуть отримати допомогу в межах програми "єВідновлення" через застосунок "Дія".

Насамкінець у КМДА оприлюднили номери телефонів для консультацій з різних питань: