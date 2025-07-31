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Після атаки РФ частина Києва знеструмлена: що кажуть у ДТЕК

Київ, Четвер 31 липня 2025 10:14
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Після атаки РФ частина Києва знеструмлена: що кажуть у ДТЕК Фото: ДТЕК повертає світло після нічних обстрілів  (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Внаслідок нічної атаки на столицю без електропостачання залишилися майже 500 родин у семи багатоповерхівках. Пошкоджено трансформаторну підстанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК.

Як пояснили в ДТЕК, через російську атаку по столиці 464 родини в 7 багатоповерхівках залишились без електропостачання.

Ба більше, ворожими ударами була пошкоджена трансформаторна підстанція.

"Енергетики працюють на місцях, щоб якнайшвидше повернути всім світло. Дякуємо ДСНС та Силам оборони", - зауважили в компанії.

Комбінований обстріл Києва 31 липня

У ніч на 31 липня Київ зазнав чергової масованої атаки з боку Росії. Ворог застосував як ракети, так і дрони-камікадзе, завдавши комбінованого удару по столиці. В результаті зафіксовані численні руйнування в житлових кварталах.

Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони - саме там фіксувалися прямі влучання по багатоповерхівках. Крім того, пошкодження отримали об'єкти в Голосіївському та Шевченківському районах.

У місті частково перекрито вулиці та проспекти, а тролейбусний маршрут №27 тимчасово скорочено - транспорт курсує лише до Домобудівного комбінату №3.

Серед постраждалих - не лише мешканці столиці, а й троє працівників поліції. Вони саме прямували на виклик, коли опинилися в епіцентрі атаки. Усіх трьох госпіталізовано.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ДТЕК Війна Росії проти України Відключеня світла
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