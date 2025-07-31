Основний удар - по Києву, 5 прямих влучань ракет: чим била РФ і як спрацювала ППО

В ніч на 31 липня російська армія випустила по Україні 317 дронів та ракет. Головною ціллю удару був Київ, зафіксовано 5 прямих влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"На жаль, є загиблі та постраждалі", - повідомили у ПС.

Ще 21 ворожий дрон вразив 12 локацій, а уламки збитих цілей впали на 19 об’єктів - переважно у столиці.

Водночас зафіксовано прямі влучання п’яти ракет, одна з яких влучила в житловий будинок у Києві.

Станом на 09:00, силами ППО було збито або подавлено РЕБ 291 ціль:

Для відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, системи безпілотного вогню та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними військових, загалом противник використав 309 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів з напрямків Брянськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Комбінований удар по столиці 31 липня

Сьогодні вночі російські війська завдали чергового комбінованого удару по Києву. Так, в результаті обстрілу зафіксовані влучання в житлову забудову. Наразі відомо вже про жертви та кілька десятків поранених.

Також стало відомо, що серед травмованих - троє поліцейських, які їхали на виклик.

Найбільше внаслідок нальоту ворожих безпілотників та ракет постраждали Святошинський та Солом'янський райони, також є пошкодження у Голосіївському та Шевченківському районах.

Повідомляється, що в результаті обстрілу у місті перекрито кілька вулиць та проспектів. Також рух тролейбуса маршруту № 27 організовано до Домобудівного комбінату № 3.

Детальніше про атаку - у репортажі РБК-Україна.