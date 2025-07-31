ua en ru
Чт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Війна в Україні Економіка У світі Надзвичайні події
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Основний удар - по Києву, 5 прямих влучань ракет: чим била РФ і як спрацювала ППО

Четвер 31 липня 2025 10:05
UA EN RU
Основний удар - по Києву, 5 прямих влучань ракет: чим била РФ і як спрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі запустила 317 дронів та ракет (facebook.com PvKPivden)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 31 липня російська армія випустила по Україні 317 дронів та ракет. Головною ціллю удару був Київ, зафіксовано 5 прямих влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

За даними військових, загалом противник використав 309 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів з напрямків Брянськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Також загарбники випустили 8 крилатих ракет Іскандер-К із Курської області.

Для відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, системи безпілотного вогню та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, силами ППО було збито або подавлено РЕБ 291 ціль:

  • 288 ударних БпЛА;
  • 3 крилаті ракети Іскандер-К.

Водночас зафіксовано прямі влучання п’яти ракет, одна з яких влучила в житловий будинок у Києві.

Ще 21 ворожий дрон вразив 12 локацій, а уламки збитих цілей впали на 19 об’єктів - переважно у столиці.

"На жаль, є загиблі та постраждалі", - повідомили у ПС.

Основний удар - по Києву, 5 прямих влучань ракет: чим била РФ і як спрацювала ППО

Комбінований удар по столиці 31 липня

Сьогодні вночі російські війська завдали чергового комбінованого удару по Києву. Так, в результаті обстрілу зафіксовані влучання в житлову забудову. Наразі відомо вже про жертви та кілька десятків поранених.

Також стало відомо, що серед травмованих - троє поліцейських, які їхали на виклик.

Найбільше внаслідок нальоту ворожих безпілотників та ракет постраждали Святошинський та Солом'янський райони, також є пошкодження у Голосіївському та Шевченківському районах.

Повідомляється, що в результаті обстрілу у місті перекрито кілька вулиць та проспектів. Також рух тролейбуса маршруту № 27 організовано до Домобудівного комбінату № 3.

Детальніше про атаку - у репортажі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Повітряні сили України Війна в Україні
Новини
Ракетний удар по будинку у Києві: зруйновано під'їзд, під завалами люди - репортаж РБК-Україна
Ракетний удар по будинку у Києві: зруйновано під'їзд, під завалами люди - репортаж РБК-Україна
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині