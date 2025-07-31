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Обстріл Києва: перекрито рух ряду вулиць та проспектів, тролейбуси їдуть з обмеженнями

Четвер 31 липня 2025 07:19
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Обстріл Києва: перекрито рух ряду вулиць та проспектів, тролейбуси їдуть з обмеженнями Фото: у Києві перекрили рух кількома вулицями після удару РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 31 липня, нанесли комбінований удар по Києву. В результаті обстрілу у місті перекрито кілька вулиць та проспектів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Патрульної поліції Олексія Білошицького та Telegram КМДА.

За словами Білошицького, наразі рух транспорту перекритий такими вулицями Києва:

  • вулицею Вацлава Гавела (від перехрестя з вулицею Академіка Шалімова);
  • провулком Юрія Матущака (від перехрестя з вулицею Волинською);
  • вулицею Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Василя Доманицького до перехрестя з вулицею Василя Кучера);
  • вулицею Пост-Волинською (від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою);
  • вулицею Академіка Шалімова (від перехрестя з вулицею Залісною);
  • вулицею Волноваською (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела).

Обмеження у роботі громадського транспорту

У КМДА також зазначили, що пасажирський транспорт через атаку РФ курсує зі змінами руху:

  • автобус № 69 у напрямку ст. м. "Палац спорту" – вул. Василя Кучера – вул. Володимира Покотила – просп. Леся Курбаса, далі за власним маршрутом;
  • тролейбус № 27 у напрямку ст. "Київ-Волинський" – до Індустріального шляхопроводу;
  • автобус № 9 у напрямку вул. Вахтанга Кікабідзе й автобус № 14-Т у напрямку просп. Відрадний – вул. Академіка Шалімова – просп. Любомира Гузара, далі за власними маршрутами;
  • автобус № 2 – просп. Відрадний без заїзду на ст. Київ-Волинський.

Нічний обстріл Києва 31 липня

У ніч на 31 липня Росія завдала масованого удару по Києву, внаслідок якого постраждали люди, серед них і діти.

Найбільше внаслідок нальоту безпілотників постраждав Солом'янський район. Також є пошкодження у Святошинському районі.

Близько 5:00 ранку, після тривалої повітряної тривоги, противник завдав ракетного удару по Києву. Під обстріл потрапили Шевченківський, Святошинський і Голосіївський райони. Зафіксовані влучання в житлову забудову.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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