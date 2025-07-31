Обстріл Києва: перекрито рух ряду вулиць та проспектів, тролейбуси їдуть з обмеженнями

Російські війська сьогодні вночі, 31 липня, нанесли комбінований удар по Києву. В результаті обстрілу у місті перекрито кілька вулиць та проспектів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Патрульної поліції Олексія Білошицького та Telegram КМДА.

У КМДА також зазначили, що пасажирський транспорт через атаку РФ курсує зі змінами руху:

Нічний обстріл Києва 31 липня

У ніч на 31 липня Росія завдала масованого удару по Києву, внаслідок якого постраждали люди, серед них і діти.

Найбільше внаслідок нальоту безпілотників постраждав Солом'янський район. Також є пошкодження у Святошинському районі.

Близько 5:00 ранку, після тривалої повітряної тривоги, противник завдав ракетного удару по Києву. Під обстріл потрапили Шевченківський, Святошинський і Голосіївський райони. Зафіксовані влучання в житлову забудову.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.