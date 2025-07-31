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После "прилета": где в Киеве найти гуманитарный штаб, получить деньги и поддержку

В некоторых районах Киева развернули штабы для помощи пострадавшим от вражеской атаки (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В разных районах Киева развернули гуманитарные штабы - для помощи пострадавшим от вражеской атаки на столицу 31 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В каких районах Киева и где именно искать помощь

Гражданам рассказали, что штабы для помощи пострадавшим в Киеве открыты:

  • в Голосеевском районе;
  • в Шевченковском районе;
  • в Святошинском районе;
  • в Соломенском районе.

Так, в Голосеевском районе действует штаб помощи на базе школы №132 по адресу: улица Академика Глушкова, 28 (контактное лицо: Анна Романовна - (095) 661-06-95).

В Шевченковском районе штаб работает на улице Николая Шпака, 4 - в специализированной школе №82 имени Т. Г. Шевченко (контактное лицо: Хмарская Татьяна Александровна - (098) 588-39-45).

В Святошинском районе штабы действуют по двум адресам:

  • улица Вахтанга Кикабидзе, 12 (в лицее №317);
  • улица Василия Доманицкого, 12 (в школе №197).

О работе гуманитарных штабов в Соломенском районе рассказал глава районной государственной администрации Сергей Мовенко.

По информации чиновника, гуманитарные штабы по ликвидации последствий вражеской атаки и помощи пострадавшим в Соломенском районе столицы расположены:

  • в школе №54 - улица Академика Белецкого, 7 (контактное лицо: Юлия Юрьевна - (097) 786-84-55);
  • в лицее №173 - проспект Отрадный, 20 (контактное лицо: Екатерина Константиновна - (093) 480-11-81).

Уточняется, что штабы работают ежедневно - с 8:00 до 20:00.

Какую помощь можно получить в гуманитарном штабе

Мовенко сообщил, что в гуманитарных штабах в Соломенском районе Киева люди имеют возможность:

  • оформить материальную помощь (10 000 гривен), для чего нужны копии паспорта, ИНН, документов на жилье, фото повреждений и банковские реквизиты;
  • получить юридическую консультацию;
  • обратиться за психологической поддержкой;
  • узнать, как действовать дальше;
  • выпить горячего чая и отдохнуть.

В других штабах, согласно информации КГГА, жители могут получить:

  • разъяснения по оформлению помощи;
  • психологическую и юридическую поддержку;
  • помощь с оформлением заявления на материальную помощь;
  • разъяснения относительно дальнейших действий и т.д.

"Держитесь и берегите себя и своих близких! Обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги", - подытожил глава Соломенской районной госадминистрации в своем Facebook.

Публикация Мовенко (скриншот: facebook.com/sergij.movenko)

На какую материальную помощь могут рассчитывать пострадавшие

В КГГА объяснили, среди прочего, что пострадавшие жители столицы - через районные Управления социальной и ветеранской политики - могут подать заявление на единовременную материальную помощь в размере 10 000 гривен (в рамках городской программы "Турбота. Назустріч киянам").

Тем, чье жилье признают непригодным, выплатят единовременно 40 000 гривен - на аренду временного жилья. Кроме того, до момента восстановления жилья (максимально 1 год) - люди будут получать ежемесячную помощь по 20 000 грн.

Кроме этого, все, чье жилье получило повреждения, смогут получить помощь в рамках программы "єВідновлення" через приложение "Дія".

В завершение в КГГА обнародовали номера телефонов для консультаций по различным вопросам:

  • (044) 405-92-60 - материальная помощь;
  • (099) 507-50-90, (068) 507-50-90 - юридическая поддержка;
  • (093) 507-50-90 - дополнительные консультации.

Напомним, в ночь на четверг, 31 июля, Киев подвергся очередной массированной атаке со стороны РФ. Враг применил как дроны-камикадзе, так и ракеты - нанеся комбинированный удар по столице Украины.

В результате вражеской атаки в городе зафиксированы многочисленные разрушения в жилых кварталах.

Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы - именно там фиксировались прямые попадания по многоэтажкам. Повреждения получили также различные объекты в Голосеевском и Шевченковском районах города.

С самого утра в столице частично перекрыты улицы и проспекты, а троллейбусный маршрут №27 временно сокращен - транспорт курсирует только до Домостроительного комбината №3.

Кроме того, часть Киева - обесточена.

Среди пострадавших от российской агрессии - не только жители столицы, но и трое сотрудников полиции, которые как раз направлялись на вызов, когда оказались в эпицентре атаки.

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