ua en ru
Чт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Війна в Україні Економіка У світі Надзвичайні події
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нічний обстріл Києва: серед постраждалих - троє поліцейських

Четвер 31 липня 2025 08:26
UA EN RU
Нічний обстріл Києва: серед постраждалих - троє поліцейських Фото: війська РФ вночі вдарили по Києву, поранено троє поліцейських (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 31 липня, нанесли комбінований удар по Києву. Серед поранених – троє поліцейських, які їхали на виклик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.

За даними поліції, станом на 08:00 відомо про шістьох загиблих у Святошинському районі, серед них дитина, та двох загиблих у Соломʼянському районі. Всього по Києву понад 30 поранених – серед них троє поліцейських, які їхали на виклик, їх госпіталізовано до лікарні.

Повідомляється, що руйнування житлової інфраструктури зафіксовані у чотирьох районах міста: у Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському та Шевченківському.

Зокрема, пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, СТО, автомобілі. У Святошинському районі зруйновано підʼїзд житлового будинку.

"На місцях влучань працюють рятувальники, медики, поліцейські та комунальні служби. Правоохоронці документують наслідки злочину, а й надають психологічну допомогу постраждалим мешканцям", - зазначили у поліції.

Комбінований обстріл Києва 31 липня

У ніч на 31 липня російські війська завдали комбінованого удару по Києву. Так, в результаті обстрілу зафіксовані влучання в житлову забудову. Наразі відомо вже про кілька десятків поранених, також є жертви.

Найбільше внаслідок нальоту ворожих безпілотників та ракет постраждали Святошинський та Солом'янський райони, також є пошкодження у Голосіївському та Шевченківському районах.

Повідомляється, що в результаті обстрілу у місті перекрито кілька вулиць та проспектів. Також рух тролейбуса маршруту № 27 організовано до Домобудівного комбінату № 3.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Ракетний удар
Новини
Ракетний удар по будинку у Києві: зруйновано під'їзд, під завалами люди - репортаж РБК-Україна
Ракетний удар по будинку у Києві: зруйновано під'їзд, під завалами люди - репортаж РБК-Україна
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині