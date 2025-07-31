ua en ru
Чт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Війна в Україні Економіка У світі Надзвичайні події
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Атака дронів на Київ: у Солом'янському районі є постраждалий

Київ, Четвер 31 липня 2025 01:05
UA EN RU
Атака дронів на Київ: у Солом'янському районі є постраждалий Ілюстративне фото: надання допомоги постраждалим (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч на 31 липня російські безпілотники атакували Київ, внаслідок чого постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Так, в ніч на 31 липня Київ вкотре став мішенню для російської атаки з повітря. Перші повідомлення про вибухи та роботу ППО з’явилися близько опівночі. Мешканці кількох районів Києва повідомляли про гучні звуки та падіння уламків.

За словами Тимура Ткаченка, в результаті масованого удару дронами-камікадзе в Солом’янському районі Києва було зафіксовано щонайменше п’ять місць ураження. Там уламки влучили в житлову інфраструктуру - на одній з вулиць загорілися припарковані автомобілі.

Пізніше КМВА уточнила, що також сталося загоряння в освітньому закладі. Ще в одному будинку пожежа виникла в квартирі на 5 поверсі.

О 0:50 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в Соломʼянському районі внаслідок атаки постраждав чоловік і йому зараз надається допомога. У нього опіки кінцівок.

Станом на 1:43 відомо, що постраждалих в Києві вже пʼятеро, серед них мати з дитиною.

Як повідомляли Повітряні сили, росіяни в ніч на 31 липня масовано атакують Україну ударними дронами. Безпілотники були запущені з різних напрямків, зокрема з півночі, сходу та півдня.

Більше про наслідки нальоту безпілотників на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Атака дронів
Новини
Київ під масованою атакою, дрони заходять з різних напрямків: перші наслідки
Київ під масованою атакою, дрони заходять з різних напрямків: перші наслідки
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині