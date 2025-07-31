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Росіяни завдали ракетного удару по Києву: атаковано житлову забудову

Київ, Четвер 31 липня 2025 05:21
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Росіяни завдали ракетного удару по Києву: атаковано житлову забудову Фото: РФ атакувала Київ ракетами 31 липня (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 31 липня завдали ракетного удару по Києві після атаки дронів. Під ударом була житлова забудова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.

Як він зазначив, ворог підступно завдав ракетного удару по столиці після тривалої повітряної тривоги.

"Наслідки у Шевченківському та Святошинському районах. Житлова забудова", - повідомив Ткаченко.

За словами мера Києва Віталія Кличка, зафіксовані виклики медиків у Святошинському та у Шевченківському районах, бригади виїхали.

"У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділені медзакладу. Постраждалих немає", - додав він.

Оновлено о 5:30. У Святошинському районі Києва пошкоджений житловий будинок внаслідок атаки ворога, заявив мер. Екстрені служби прямують на місце.

Нагадаємо, що другу за ніч повітряну тривогу у Києві оголосили о 04:29. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракет у напрямку Києва. На тлі ракетної загрози у Києві пролунали потужні вибухи.

Атака дронів на Київ

Ще з вечора 30 липня росіяни запустили по Україні безпілотники. Ворожі дрони атакували Київ з різних напрямків, тривога тривала чотири з половиною години.

Найбільше внаслідок атаки постраждав Солом'янський район, там виникли пожежі, є постраждалі.

Детальніше про наслідки російської атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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Київ Війна в Україні Ракетна атака
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Росіяни завдали ракетного удару по Києву: атаковано житлову забудову
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