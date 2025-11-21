Після нічних атак РФ є знеструмлення у двох областях, - Укренерго

Російські війська вночі атакували об'єкти енергетики у кількох областях. Через ворожі удари залишаються знеструмлені споживачі у двох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях, внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Харківщині та Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяють безпекові умови", - зазначили в "Укренерго".

Як діють графіки

Повідомляється, що через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. Наразі діють графіки погодинних відключень – обсягом від 2 до 4 черг.

Також в усіх регіонах діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

Споживання електроенергії росте

Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 21 листопада, станом на 8:00, воно було на 2,1% вищим, ніж в цей же час минулого дня – у четвер.

Вчора, 20 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 3,3% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 19 листопада. Причина – більший обсяг застосування заходів обмеження.

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається. Будь ласка, обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на період найменшого навантаження на енергосистему – після 22:00", - додали в "Укренерго".

Окрім того, через складні погодні умови станом на ранок повністю або частково були знеструмлені 17 населених пунктів у Миколаївській області. Бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.