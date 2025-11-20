ua en ru
Які графіки відключень світла будуть 21 листопада: деталі від "Укренерго"

Україна, Четвер 20 листопада 2025 18:15
Які графіки відключень світла будуть 21 листопада: деталі від "Укренерго" Фото: в Україні 21 листопада відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 21 листопада, для побутових споживачів продовжать діяти графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Як зазначили в компанії, завтра з 00 до 23:59 у більшості регіонів діятимуть заходи обмеження споживання. Йдеться про:

  • графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 2,5 до 4 черг;
  • графіки обмежень потужності для промислових споживачів.

При цьому в "Укренерго" звернули увагу, що час і обсяг застосування обмежень може змінитися. Про це повідомлятимуть на офіційних сторінках обленерго.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, в Україні діють більш жорсткі графіки відключень світла, ніж у попередні дні. Зокрема, у Києві деяким жителям протягом доби світло відключають на 18 годин.

Обмеження посилили на тлі масованого удару російських окупантів у ніч на 19 листопада. За інформацією Міністерства енергетики, ворог атакував енергетичні об'єкти в семи областях.

Глава "Укренерго" Віталій Зайченко зазначив, що наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

У ДТЕК пояснили, що внаслідок атаки 19 листопада було пошкоджено не тільки об'єкти генерації, а й об'єкти передачі електроенергії. Тому атомним електростанціям довелося знизити генерацію.

Водночас у компанії уточнили, що через похолодання рівень споживання електроенергії в Україні зріс. Це теж одна з причин посилення обмежень.

