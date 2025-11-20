ua en ru
Росіяни атакували енергооб'єкти у чотирьох областях: яка ситуація зі світлом

Четвер 20 листопада 2025 10:55
Фото: росіяни атакували енергооб'єкти у чотирьох областях (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія у четвер, 20 листопада, атакувала енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях України. В усіх регіонах діють графіки відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України та "Укренерго".

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи", - повідомили в Міненерго.

Внаслідок атаки є знеструмлені споживачі, зокрема - у Дніпропетровській області.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

В "Укренерго" нагадали, що через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки погодинних відключень, обсягом від 2,5 до 4 черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Водночас споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 20 листопада, станом на 9:30, воно було на 2,6% нижчим, ніж в цей же час минулого дня - у середу. Причина таких змін - більший обсяг застосованих заходів обмеження.

Вчора, 19 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 2,6% нижчим, ніж максимум попереднього дня - у вівторок, 18 листопада. Причина - наслідки масованої ракетно-дронової атаки й застосування заходів обмеження споживання в усіх регіонах України.

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься сьогодні упродовж всієї доби. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на період найменшого навантаження на енергосистему - після 22:00", - зазначили в "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, внаслідок масованих російських атак на енергооб'єкти в усій Україні 20 листопада запроваджуються графіки відключення світла.

Графіки погодинних відключень:

  • з 00:00 до 23:59 - від 2,5 до 4 черг

Графіки обмеження потужності:

  • з 00:00 до 23:59 - для промислових споживачів

При цьому час і обсяг обмежень можуть змінитися. Українців просять стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго конкретного регіону.

Зокрема, у Києві світло вимикатимуть до чотирьох разів за день. А згідно з графіками, з 13:30 до 14:00 у столиці взагалі може не бути світла.

