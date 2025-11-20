ua en ru
По 10-12 годин без світла. Чи будуть відключення довшими у разі сильних морозів

Четвер 20 листопада 2025 14:48
UA EN RU
По 10-12 годин без світла. Чи будуть відключення довшими у разі сильних морозів Фото: глава "Укренерго" Віталій Зайченко (Олег Момот, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі погіршення ситуації в енергосистемі та збільшення відключень світла через сильні морози не прогнозується. Однак у зв'язку з ворожими атаками варто готуватися до різних варіантів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава "Укренерго" Віталій Зайченко розповів в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на питання, чи варто українцям готуватися до довших відключень електроенергії, приміром, по 10-12 годин поспіль, якщо будуть сильні холоди, Зайченко висловив сподівання, що такого не буде.

"Дійсно, є залежність між споживанням електроенергії й температурою повітря. Вона завжди була, вона покривається за рахунок збільшення генерації в енергосистемі або збільшення імпорту. І, на мою думку, значного погіршення ситуації з введенням графіків обмежень потужності чи графіків погодинного відключення не має бути", - сказав він.

Водночас глава "Укренерго" зазначив, що через постійні російські удари по енергосистемі, потрібно готуватися до різних варіантів.

"Ми такі різні варіанти опрацьовуємо. Але для споживачів, ми надіємося, що гіршої ситуації, ніж зараз, не має бути", - підкреслив Зайченко.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, Росія атакувала енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях України. В усіх регіонах діють графіки відключення світла з 00:00 до 23:59 - від 2,5 до 4 черг.

Також діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів

Зокрема, у Києві світло вимикатимуть до чотирьох разів за день. А згідно з графіками, з 13:30 до 14:00 у столиці взагалі може не бути світла.

Окрім того, як повідомили в МАГАТЕ, після російського обстрілу 19 листопада три українські атомні електростанції були вимушені зменшити свою потужність.

