Три українські АЕС знизили потужність після останніх атак Росії, - МАГАТЕ
Три українські атомні електростанції були вимушені зменшити свою потужність 19 листопада, після того як росіяни обстріляли енергетичні обʼєкти навколо станцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
Йдеться про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС. Чотири з дев'яти реакторів зменшили потужність після атак, які ще більше дестабілізували електромережу.
Дві з цих станцій - Хмельницька та Рівненська зменшили виробництво електроенергії в результаті обстрілів на початку цього місяця.
При цьому Південноукраїнська вчора втратила зв'язок з високовольтною лінією електропередачі. АЕС повідомила про виявлення 11 дронів протягом ночі за кілометр від об'єкта.
"Запорізька АЕС - не єдина станція, яка постраждала від нестабільності електромережі. Військові дії продовжують впливати на енергосистему по всій Україні", - зазначив Гроссі на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ.
Нагадаємо, раніше Хмельницька та Рівненська атомні електростанції вже знижували потужність після пошкодження електричної підстанції внаслідок атаки росіян в ніч на 17 листопада.
Блекаут на ЗАЕС
Вчора, 19 листопада, українські енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Високовольтна лінія АЕС тривалий час була пошкоджена через обстріл російських окупантів.
23 вересня, "Енергоатом" повідомив про десятий з початку повномасштабної війни повний блекаут на Запорізькій атомній електростанції.
Згідно з заявою компанії, окупанти навмисно не підключали станцію до енергосистеми України. Водночас єдина зовнішня лінія електропередач, яка забезпечувала зв’язок ЗАЕС з українськими мережами, вийшла з ладу.
В результаті атомна станція була змушена перейти на аварійне живлення від дизельних генераторів.
23 жовтня живлення Запорізької АЕС було відновлено. Це дозволило вивести станцію з десятого блекауту, в якому вона перебувала останній місяць.