После ночных атак РФ есть обесточивание в двух областях, - Укрэнерго

Российские войска ночью атаковали объекты энергетики в нескольких областях. Из-за вражеских ударов остаются обесточены потребители в двух областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго ".

"Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких областях, в результате чего есть обесточенные потребители в Харьковской и Днепропетровской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяют условия безопасности", - отметили в "Укрэнерго".

Как действуют графики

Сообщается, что из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак во всех регионах Украины сегодня применяются меры ограничения потребления. Сейчас действуют графики почасовых отключений - объемом от 2 до 4 очередей.

Также во всех регионах действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей в максимальном объеме.

Потребление электроэнергии растет

Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 21 ноября, по состоянию на 8:00, оно было на 2,1% выше, чем в это же время прошлого дня - в четверг.

Вчера, 20 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован днем. Он был на 3,3% ниже, чем максимум предыдущего дня - в среду, 19 ноября. Причина - больший объем применения мер ограничения.

"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии сохраняется. Пожалуйста, ограничьте сегодня пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на период наименьшей нагрузки на энергосистему - после 22:00", - добавили в "Укрэнерго".

Кроме того, из-за сложных погодных условий по состоянию на утро полностью или частично были обесточены 17 населенных пунктов в Николаевской области. Бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы. Питание всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток.