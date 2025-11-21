ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

После ночных атак РФ есть обесточивание в двух областях, - Укрэнерго

Пятница 21 ноября 2025 11:11
UA EN RU
После ночных атак РФ есть обесточивание в двух областях, - Укрэнерго Фото: после ночных атак РФ есть обесточивание в двух областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали объекты энергетики в нескольких областях. Из-за вражеских ударов остаются обесточены потребители в двух областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укрэнерго".

"Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких областях, в результате чего есть обесточенные потребители в Харьковской и Днепропетровской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяют условия безопасности", - отметили в "Укрэнерго".

Как действуют графики

Сообщается, что из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак во всех регионах Украины сегодня применяются меры ограничения потребления. Сейчас действуют графики почасовых отключений - объемом от 2 до 4 очередей.

Также во всех регионах действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей в максимальном объеме.

Потребление электроэнергии растет

Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 21 ноября, по состоянию на 8:00, оно было на 2,1% выше, чем в это же время прошлого дня - в четверг.

Вчера, 20 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован днем. Он был на 3,3% ниже, чем максимум предыдущего дня - в среду, 19 ноября. Причина - больший объем применения мер ограничения.

"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии сохраняется. Пожалуйста, ограничьте сегодня пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на период наименьшей нагрузки на энергосистему - после 22:00", - добавили в "Укрэнерго".

Кроме того, из-за сложных погодных условий по состоянию на утро полностью или частично были обесточены 17 населенных пунктов в Николаевской области. Бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы. Питание всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток.

Удары РФ по энергетике в Украине

Напомним, вчера, 20 ноября, Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в четырех областях Украины.

В Украине сегодня, 21 ноября, для бытовых потребителей продолжат действовать графики отключений света: графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 2,5 до 4 очередей и графики ограничений мощности для промышленных потребителей.

Также ранее в "Укрэнерго" заявили, что сейчас ухудшение ситуации в энергосистеме и увеличение отключений света из-за сильных морозов не прогнозируется. Однако в связи с вражескими атаками стоит готовиться к различным вариантам.

Кроме того, как сообщили в МАГАТЭ, после российского обстрела 19 ноября три украинские атомные электростанции были вынуждены уменьшить свою мощность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Графики отключения света Электроэнергия
Новости
Статья 5 НАТО для Украины: Axios выяснил, какие гарантии прописаны в "мирном плане" Трампа
Статья 5 НАТО для Украины: Axios выяснил, какие гарантии прописаны в "мирном плане" Трампа
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте