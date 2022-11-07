Пішов останній теплохід. Окупанти запропонували жителям Херсона "евакуюватись своїми силами"

Російські окупанти заявили про завершення так званої "евакуації" з Херсона. У понеділок, 7 листопада, з правого берега Дніпра пішов останній теплохід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram самопроголошеного "заступника губернатора" тимчасово окупованої частини Херсонської області Кирила Стремоусова.

Так, людям, що залишилися в місті, він запропонував "евакуюватися" самотужки.

"З лівого на правий берег ми сьогодні закрили дорогу. І до міста ми вам не рекомендуємо повертатися... На цьому етапі ми входимо у дуже тяжкий період часу для Херсонської області", - сказав він.

"Евакуація" окупантів з Херсона та області

19 жовтня так званий "голова" Херсонської області Володимир Сальдо заявив про заборону в'їзду в Херсонський регіон в найближчі 7 днів через нібито "підготовку Києвом масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС". Посилаючись на це місцевим мешканцям окупанти почали надсилати СМС-повідомлення про "евакуацію".

В Україні не виключили, що Росія, ймовірно, готує провокації на території Херсона та області. Російські окупанти можливо самі обстріляють місто та область, звинувативши в цьому ЗСУ. З цього приводу жителів Херсона та області просять підготувати укриття через можливі провокації російських військових. Також громадян закликали запастися водою та їжею на кілька діб.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що повідомленнями про "'евакуацію" та "удар" ЗСУ окупанти хочуть залякати жителів Херсонської області, але ця тактика досить примітивна.

Своєю чергою радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти можуть евакуюватися з Херсона, щоб зберегти піхоту для боїв за Донецьку область або вивести ключовий персонал з-під ударів для утримання плацдарму напередодні вирішальних боїв.