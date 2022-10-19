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Окупанти на тиждень закривають в'їзд у Херсонську область

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Херсон, Середа 19 жовтня 2022 13:07
Окупанти на тиждень закривають в'їзд у Херсонську область Фото: окупанти на тиждень закривають в'їзд у Херсонську область (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти закривають в'їзд до захопленої Херсонської області на сім днів. Йдеться про в'їзд цивільних у регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "голови" області, колаборанта Володимира Сальдо.

За його словами, із середи, 19 жовтня, в'їзд буде закрито на правобережну частину області найближчих 7 днів, нібито "у зв'язку із напруженою ситуацією" в регіоні.

При цьому Сальдо посилається на якусь "інформацію" про нібито "підготовку Києвом масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС".

Колаборант запевняє жителів Херсона та області у тому, що "існує безпосередня небезпека затоплення територій Херсонської області та масових руйнувань громадянської інфраструктури". Сальдо, вкидаючи відверто неправдиву інформацію, цинічно заявляє, що його "головним пріоритетом" є "забезпечення безпеки всіх мирних жителів".

При цьому він, не соромлячись, вихваляє окупантів, які нібито "захищають" мешканців Херсона і обіцяє "повернення до нормального життя" після того, як придумана херсонськими колаборантами та окупантами "небезпека" пройде.

Як повідомлялося, Росія, ймовірно, готує провокації на території Херсона та області. Росіяни почали копати укріплення у районі Чаплинки.

Нагадаємо, окупаційна влада Херсонської області заявила про так зване "добровільне переміщення" містян на лівий берег Дніпра.

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