Окупанти хочуть "евакуювати" з Херсона навіть тварин

Росіяни планують вивезти з тимчасово окупованого Херсона до Криму тварин з місцевого зоокуточка.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС , про це заявив директор кримського парку львів "Тайган" Олег Зубков.

"Наша місія пов'язана з розпорядженням "тво губернатора Херсонської області" Сальдо Володимира Васильовича про евакуацію тварин з зоокуточка, який розташований у Херсоні на острові Потьомкін у парк львів "Тайган". Група тварин невелика, проте їм загрожує тут небезпека", - заявив Зубков.

За його словами, такий захід нібито є тимчасовим і його парк планує "забезпечити перевезення тварин".

"Щойно пройдуть активні військові дії і зоопарки відновлюватимуться, звичайно ми тварин готові повернути до їхніх вольєрів", - додав він.