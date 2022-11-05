Окупанти хочуть "евакуювати" з Херсона навіть тварин
Росіяни планують вивезти з тимчасово окупованого Херсона до Криму тварин з місцевого зоокуточка.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС, про це заявив директор кримського парку львів "Тайган" Олег Зубков.
"Наша місія пов'язана з розпорядженням "тво губернатора Херсонської області" Сальдо Володимира Васильовича про евакуацію тварин з зоокуточка, який розташований у Херсоні на острові Потьомкін у парк львів "Тайган". Група тварин невелика, проте їм загрожує тут небезпека", - заявив Зубков.
За його словами, такий захід нібито є тимчасовим і його парк планує "забезпечити перевезення тварин".
"Щойно пройдуть активні військові дії і зоопарки відновлюватимуться, звичайно ми тварин готові повернути до їхніх вольєрів", - додав він.
Нагадаємо, раніше так звана окупаційна "влада" Херсонської області заявила про "завершення евакуації" з правого берега Дніпра.
Більш детально про ситуацію в Херсоні та області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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