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Окупанти ймовірно готують провокації в Херсоні, копають укріплення, - Кім

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Середа 19 жовтня 2022 11:27
Окупанти ймовірно готують провокації в Херсоні, копають укріплення, - Кім Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація ймовірно готує провокації по території Херсону. Росіяни почали копати укріплення в районі Чаплинки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Знаючи російську тактику і знаючи ще, що вони копають укріплення в районі Чаплинки якраз, щоб бити по Херсону, у мене відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону, на жаль", – сказав Віталій Кім.

"Один із меседжів пропаганди окупантів - ЗСУ обстрілюватимуть місто. Наголошую на тому, що українська армія не вчиняла і не вчинятиме таких дій. Наші воїни в першу чергу звільняють людей, а не території. Для них важливе людське життя і збереження критичної інфраструктури міста, щоб це життя можна було підтримувати у нормальному стані й надалі", - пише перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Соболевський закликав містян бути готовим до можливих провокацій Росії на території Херсону.

Також перший заступник голови Херсонської облради звернувся й до ОСББ, а також працівників лікарень з проханням перевірити наявні укриття для можливості приймати там людей.

"Містяни - ваше життя для нас найцінніше. Так, доведеться згадати про тривожну валізу із документами, запасами води та їжі на кілька діб. Україна робить все можливе аби вас убезпечити і та валізка вам не знадобилась. Однак маємо бути готовими", - відзначив Соболевський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, тим часом окупаційна влада Херсонської області заявила про так зване "добровільне переміщення" містян на лівий берег Дніпра.

Також згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни вже розпочали евакуацію так званих "державних установ" до окупованого Криму.

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