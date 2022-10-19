Жителів Херсона просять підготувати укриття через можливі провокації окупантів

Жителів Херсона та області просять підготувати укриття через можливі провокації російських військових. Також громадян закликають запастися водою та їжею на кілька діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram .

Він зазначив, що російська пропаганда поширює інформацію про те, що ЗСУ нібито обстрілюватимуть місто.

"Українська армія не робила і не чинитиме таких дій. Наші воїни насамперед звільняють людей, а не території. Для них важливе людське життя та збереження критичної інфраструктури міста, щоб це життя можна було підтримувати в нормальному стані і далі", - наголосив Соболевський.

Однак він закликав мешканців Херсона бути готовими до провокацій окупантів.

"Голови ОСББ і працівники лікарень повинні перевірити наявні укриття на предмет можливого прийняття там людей. Лікарні в Херсоні - це гуманітарні штаби. Треба бути готовим до роботи в посиленому режимі. Городяни - ваше життя для нас найцінніше. Так, доведеться згадати про тривожну валізу. з документами, запасами води та їжі на кілька діб", - написав він.